"SOS Kugellagerstadt": Industriestandort Schweinfurt in Gefahr?

Es ist ein beachtliches Aufgebot an Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaft und Betriebsräten, das in der Schweinfurter Geschäftsstelle der IG Metall zum Pressegespräch lädt. Die beiden Bevollmächtigten und der Sekretär der Gewerkschaft sind da, dazu die Betriebsräte von Bosch Rexroth, Schaeffler, SKF und ZF – also der Großbetriebe, die zusammen die Identität Schweinfurts als Industriestadt prägen. Und alle, die sich hier versammelt haben, eint eine Sorge: Schweinfurt als Industriestandort sei in Gefahr.

Stolze Vergangenheit – und die Zukunft?

"Die zentrale Frage ist doch: Wie viel Zukunft hat die Industriearbeit in Schweinfurt?", sagt Thomas Höhn in seinem Eröffnungsstatement. Hinter dem Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Schweinfurt hängt ein Plakat an der Wand. "SOS Kugellagerstadt" steht darauf in roter Schrift. Das Logo einer Kampagne, mit der die Gewerkschaft angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen in die Offensive gehen will.

Die Vergangenheit von Schweinfurt als Industriestadt ist durchaus stolz. Im nächsten Jahr wird der ZF-Standort Schweinfurt 130 Jahre alt. Hier wurden die Wälz- und Kugellager erfunden und in großen Stückzahlen produziert, hier schlug die Geburtsstunde des modernen Fahrrads. Auch die Gegenwart kann sich sehen lassen. Aktuell arbeiten rund 27.000 Menschen in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie, bei einer Einwohnerzahl von rund 54.000. Aber was bringt die Zukunft?