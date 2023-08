Herdenschutz im Altmühltal: Wie leben mit dem Wolf?

Im Altmühltal gibt es seit Kurzem ein Wolfsrudel. Zudem kam es zu insgesamt vier Rissen von Nutztieren in der Region durch einen Wolf, der aus Brandenburg stammt. Wie mit den Wölfen umgangen werden soll, wurde jetzt im Landratsamt Eichstätt beraten. Fest steht: Das Altmühltal gilt als schützbares Weidegebiet, eine schnelle Entnahme des Wolfs ist nicht so einfach möglich.

Herdenschutz: Schäfer spannt Elektro-Zaun

Robert Eberler, Schäfer aus Greding in Mittelfranken, versucht seine Herde mit einem elektrischen Zaun zu schützen. Dazu rammt er jeden Tag die Stäbe für seinen Zaun in die Erde des steinigen Jurabodens. Dann spannt er das Netz. Die Wiese unter dem Zaun ist abgemäht, weil zu hohes Gras den elektrischen Zaun in seiner Wirksamkeit einschränkt. Im Anschluss überprüft er in der Regel die Spannung: "Ich will mindestens 6.500 bis 7.000 Volt Strom am Netz haben - vorgeschrieben ist weniger. Aber ich gehe da auf Nummer sicher", sagt er. Beim Elektro-Zaun gibt es verschiedene Systeme - wichtig ist neben der Stromstärke die Erdung, damit der Strom fließt.

Altmühltal: Immer wieder Risse von Nutztieren

Der Schäfer aus Greding hält rund 600 Schafe auf der Weide. Den Zaun baut er täglich aufs Neue auf. Rund 25 Kilometer zieht er im Sommer mit seinen Tieren durchs Altmühltal. "Klar, ist das viel Arbeit, aber wenn einem die Tiere wichtig sind..."

Seit einiger Zeit sind Wölfe in dieser Gegend heimisch. In den vergangenen Monaten kam es auch immer wieder zu Rissen von Nutztieren durch einen männlichen Wolf, der ursprünglich aus Brandenburg stammt. Jetzt gibt es ein Wolfsrudel mit sieben Welpen. Deshalb sind viele Landwirte in Sorge um ihre Tiere. Robert Eberler hat zum Schutz seiner Tiere schon vor einigen Jahren nachgerüstet.

"Premiumlösung": Herdenschutzhunde

Neben einem Elektrozaun hat Schäfer Eberler noch vier Herdenschutzhunde bei den Schafen. Anders als Hütehunde sind sie Teil der Herden und den ganzen Tag und die ganze Nacht bei den Tieren und sorgen zusätzlich für deren Schutz. Sie sind darauf trainiert, Wölfe zu vertreiben. "Neben dem Zaun sind meine Hunde die Premiumlösung. Mehr kann ich nicht machen. Aber so fühle ich mich sicher", sagt der Schäfer. Die Hunde hat Robert Eberler bereits vor einigen Jahren angeschafft – unabhängig vom Wolf. Seine ursprüngliche Sorge war, dass die Tiere mal in Panik auf die nahegelegene Autobahn laufen könnten.

Herdenschutzhunde riechen Wölfe, Wildschweine und Füchse

Wenn der Schäfer auf der Weide pfeift, kommen die Hunde auf ihn zu. "Wenn heute etwas gewesen wäre, würden sie jetzt unter einem Baum liegen und wären müde - verkatert. Das ist nicht der Fall", erzählt er. Ob der Zwischenfall dann ein Wolf oder ein Wildschwein oder ein Fuchs war, weiß er nicht. Wichtig ist für ihn, dass es seinen Schafen gut geht. Das Vertrauen in seine Hunde ist groß: Rund 2.500 Euro Unterhalt kostet ihn ein Hund im Jahr. Förderungen für den Herdenschutz gibt es vom Freistaat. Allerdings nur für die Anschaffung, nicht für den Unterhalt.

Förderung nur unter bestimmter Voraussetzung

Der Freistaat Bayern fördert Maßnahmen zum Herdenschutz - unter bestimmten Voraussetzungen. Dafür muss das Gebiet in eine Förderkulisse fallen - das ist im Altmühltal der Fall. Das heißt: Hier werden Elektro-Zäune und Herdenschutzhunde finanziell gefördert. Für Herdenschutzhunde gibt es bei der Anschaffung einen Zuschuss bis zu 3.000 Euro. Dazu kommt noch Unterstützung für Zubehör, einschließlich der Ausgaben, die für Eignungsprüfungen und den Halter-Sachkundenachweis anfallen.

Geld gibt es auch für die Anschaffung von mobilen elektronischen Zäunen für Schafe und Ziegen sowie für feste Zäune bei Rindern. Für andere Tiere, wie beispielsweise Pferde, gibt es nur bedingt Geld für zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor dem Wolf. Einer von vielen Kritikpunkten bei den Tierhaltern im Altmühltal.