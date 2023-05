Sommertage mit über 40 Grad: Hitzeaktionsplan für Würzburg

Würzburg zählt im Sommer zu den heißesten Städten Deutschlands. Mit seiner Kessellage und einer Höhe von 166 Meter über dem Meeresspiegel kommt es seit der Jahrtausendwende immer öfter zu Temperaturen von 35 bis 40 Grad Celsius im Schatten. Um Bewohner und Besucher zu schützen, hat der Würzburger Stadtrat nun einen Hitzeaktionsplan beschlossen. Der Hitzeaktionsplan wurde von der "Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit" der Stadt erarbeitet.

Mit Hitzewarnungen und Refill-Stationen Kreislauf-Kollaps verhindern

An kritischen Tagen soll es künftig Hitzewarnungen im öffentlichen Raum geben. Darüber soll es für Organisationen wie etwa Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder Kindertagesstätten Impulse für das Verhalten an besonders heißen Tagen geben. Der Hitzeaktionsplan sammelt, koordiniert und entwickelt hierbei alle Maßnahmen. "2022 war der zweitheißeste Sommer in Würzburg, nur 2018 war heißer", so Klima-Bürgermeister Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen). "Wir müssen auch in Zukunft mit weiteren Rekorden rechnen und uns darauf vorbereiten."

Bereits seit dem vergangenen Sommer können sich die Würzburgerinnen und Würzburger kostenlos erfrischen: In der Innenstadt wurden sogenannte Wasser-Refill-Stationen eingerichtet. Hier kann man kostenlos die Trinkflasche mit Leitungswasser auffüllen. Möglich ist das unter anderem an der Stadtbibliothek am Oberen Markt sowie an der Umweltstation im Nigglweg.