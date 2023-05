Nach dem Vorfall in Niederbayern: Kann man Panzer online kaufen?

Einen nicht alltäglichen Fund hat die Autobahnpolizei in Niederbayern gemacht: Nahe Gottfrieding im Landkreis Dingolfing-Landau hatte sie am vergangenen Wochenende einen Lkw angehalten, der einen Bergepanzer transportierte. In den Papieren war jedoch von einem Gerüst-Transport die Rede. Die Fahrt wurde deshalb von der Polizei gestoppt.

Panzer werden auf verschiedenen Webseiten angeboten

Im Internet gibt es mehrere Möglichkeiten, ausgemusterte Panzer wie den FV102 Striker zu kaufen. Als Teil der leicht gepanzerten Militär-Fahrzeuge diente er der britischen Armee bis in die frühen 2000er Jahre als Raketenjagdpanzer. Aktuell können ihn Panzer-Fans bei Kleinanzeigen.de kaufen – für 13.500 Euro. Gegen Aufpreis kann das Fahrzeug auch fahrend voll funktionstüchtig übergeben werden, heißt es in dem entsprechenden Angebot.

Nicht nur auf Kleinanzeigen.de werden Panzer angeboten. Mehrere Anbieter verkaufen auf unterschiedlichen Internetplattformen schwere militärische Fahrzeuge wie ausgemusterte und demilitarisierte Panzer. Meist handelt es sich dabei um polnische und tschechische Websites.

Preis für einen Panzer erfährt man oft nur auf Nachfrage

Auf panzerverkauf.de bietet ein tschechischer Anbieter zum Beispiel mehrere alte Kriegsgeräte – vor allem alte sowjetische Panzer, aber auch andere Militärausrüstung. Auf der polnischen Website Toysforboys4.eu wiederum steht aktuell ein Leopard 1 zum Verkauf. Ein Export sei weltweit möglich, einen Preis für das Fahrzeug erfährt ein potenzieller Käufer allerdings nur auf Anfrage. Neu lackieren lassen kann man sich das Ganze auch. Ein Marder wurde kürzlich offenbar auch verkauft.

Ausgemusterte Panzer müssen erst demilitarisiert werden

Bevor Militärfahrzeuge tatsächlich gekauft werden, müssen diese zunächst demilitarisiert werden. Das bedeutet, dass sowohl Offensivwaffen als auch defensive Einrichtungen wie Nebelwerfer demontiert oder unbrauchbar gemacht werden müssen. Weil spezialisierte Fahrzeuge mit ihrem Austritt aus dem aktiven Dienst ihre Betriebserlaubnis verlieren, ist außerdem ein Besuch beim TÜV fällig.

Allerdings sind auch ausgemusterte, demilitarisierte Panzer so gut wie unmöglich zu versichern. Der Grund: Kfz-Versicherungen können einen Panzer nicht tariflich einstufen. Selbst wenn sie alle Voraussetzungen erfüllen würden: Gefahren werden dürfen Panzer in Deutschland trotzdem nicht auf öffentlichen Wegen und Straßen.

Online-Angebote für Fahrten mit einem Panzer

Kettenpanzer bekommen in Deutschland keine zivilen Straßenzulassungen mehr. Der Fall des Düsseldorfer Autohändlers, der Anfang der 2000er Jahre einen weißen Schützenpanzer durch Düsseldorf fuhr, löste eine entsprechende Gesetzesänderung aus.

Trotzdem muss niemand darauf verzichten, mit einem Panzer zu fahren. Denn ebenfalls im Netz bieten mehrere Anbieter an verschiedenen Standorten an, genau dies zu tun. Dafür reicht bereits ein Pkw-Führerschein.

Transitgenehmigung für Transport nötig

Wie die Kriegswaffen zu den jeweiligen Sammlern transportiert werden, wird auf panzerverkauf.de erklärt: Der Transport solcher Panzer sei für den Anbieter "kein Problem". Für die geplante Strecke mit dem "überräumigen Frachtgut" sei allerdings eine Transitgenehmigung für die geplante Strecke erforderlich – die Abwicklung der Genehmigung sei je nach Staat unterschiedlich, "dauert aber nicht länger als drei Wochen", so das Unternehmen. In Deutschland benötigt man ein internationales Importzertifikat vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

Das hat bei dem Fall in Niederbayern gefehlt: Das verantwortliche Transportunternehmen konnte bislang keine gültige Genehmigung nachreichen.