Solidarität mit Ukraine - Tausende demonstrieren in München

In ganz Deutschland demonstrieren Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. Auch in München haben sich Tausende versammelt.

Gegen Putin und seinen Krieg

Die Menschen demonstrieren in der Innenstadt für Frieden und gegen Krieg in der Ukraine. Laut Polizei sind es zwischen 2.500 und 3.000 Demonstranten. Sie schwenken ukrainische Fahnen, auf ihren Schildern steht: "Stop Putin", "Stop the war" oder "Swift aus".