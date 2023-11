Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Auf der Zugspitze erwarten die Schneereste des letzten Winters die ersten Skifahrer der neuen Saison. So hoch oben belohnt die Sonne diejenigen, die so früh in die Skisaison starten, während unten im Tal noch immer der Nebel festhängt.