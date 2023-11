Korruption: Rumänischer Bürgermeister in Augsburg festgenommen

Der Bürgermeister von Baia Mare wurde per europäischem Haftbefehlt gesucht. Der 45-Jährige sollte in seiner Heimat Rumänien wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme für fünf Jahre in Haft kommen. Dazu hatte ihn ein rumänisches Gericht in der vergangenen Woche verurteilt. Statt seine Gefängnisstrafe anzutreten, ergriff der Bürgermeister jedoch die Flucht. Diese fand am Dienstagabend in Augsburg ein Ende. Der Mann wurde am Hauptbahnhof festgenommen. Das hat die zuständige Generalstaatsanwaltschaft München heute auf BR-Anfrage bestätigt.

Telefon wurde abgehört

Wie verschiedene rumänischen Medien berichten, soll er am Morgen des vergangenen Freitags, also des Tags seiner Verurteilung, mit Ausweispapieren eines Verwandten Richtung Ungarn geflohen sein. Rumänische Behörden hatten den Mann daraufhin per europäischem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben.

Am Montag habe die Generalstaatsanwaltschaft München dann die Nachricht erhalten, dass sich der Verfolgte im Großraum München aufhalten soll. Daraufhin wurden "Observationsmaßnahmen und eine Überwachung der Telekommunikation veranlasst, sprich er wurde abgehört", so Florian Weinzierl, stellvertretender Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft München. Dadurch habe man den Aufenthaltsort des Mannes am Dienstag ermitteln können. Er war mit einem Fahrzeug auf dem Weg zum Augsburger Hauptbahnhof.

Bürgermeister widersetzte sich der Festnahme

Dort wurde er gegen 18.30 Uhr von der Polizei festgenommen. Dabei leistete der Mann Widerstand gegen die Beamten und erlitt laut Weinzierl leichte Verletzungen. Fotos davon kursieren in den sozialen Medien. Er sei bereits ärztlich behandelt worden.

Am Mittwoch wurde der 45-Jährige dem Ermittlungsrichter des Augsburger Amtsgerichts vorgeführt. Dieser habe eine sogenannte Festhalteanordnung erlassen. Der Festgenommene bleibt also vorerst in der JVA Augsburg. Anschließend, heißt es von der Generalstaatsanwaltschaft München, werde man beim zuständigen Oberlandesgericht München eine Entscheidung über die Auslieferung des Verfolgten herbeiführen. Diese könne frühestens in vier bis sechs Wochen erfolgen, so Weinzierl.