Singen wie in alten Zeiten: Ehemaligentreffen in Windsbach

Am Wochenende haben sich in Windsbach ehemalige Sänger des dortigen Knabenchors auf dem Internatsgelände getroffen. Rund 100 Chorknaben aus verschiedenen Jahrgängen schwelgen in alten Zeiten und singen gemeinsam, teilt der Chor mit.

Weite Anreisen für die Gemeinschaft

Teilweise haben sich die Männer jahrzehntelang nicht gesehen. Für ihre Rückkehr haben manche weite Strecken zurückgelegt. So wie Michael Lettenmeier - er ist extra aus Finnland angereist, um seine alten Freunde wiederzutreffen. "Es ist immer wieder lustig, zurückzukommen", erzählt er. Vieles sei genau so wie früher, manche Dinge hätten sich aber auch geändert. Dem pflichtet Klaus-Ulrich Feiler bei, der bis 1989 im Chor gesungen hat. Inzwischen ist er der Direktor des Internats. Er freue sich besonders darauf, "wieder gemeinsam zu singen. Das ist das, was uns verbindet."

Auch der Chorleiter des Windsbacher Knabenchors, Ludwig Böhme, wird am Pfingstwochenende anwesend sein. Nach mehreren Chorproben bildet ein Abschlusskonzert in der Windsbacher Stadtkirche am Sonntag den Höhepunkt des Ehemaligentreffens. Das Konzert und die Andacht finden um 16.30 Uhr statt.

Windsbacher Knabenchor ist deutschlandweit bekannt

Die Windsbacher zählen zur Spitze der Knabenchöre in Deutschland und sind regelmäßig bei Festivals und Konzertreisen im Ausland unterwegs. Der Knabenchor wurde 1946 gegründet. Laut Schätzung des Chors haben seitdem mehr als 1.500 Jungen und junge Männer im Sängerinternat gelebt. Die vier großen Knabenchöre Bayerns gehören seit März 2024 zum immateriellen Kulturerbe Bayerns. Neben dem Windsbacher Knabenchor gibt es die Knabenchöre aus Regensburg, Augsburg und aus Bad Tölz.