Auftakt zum Bayerischen Kirchentag am Hesselberg

Pfingsten ist der Tag, an dem im Christentum der Heilige Geist über Jesus' Anhänger gekommen sein soll. Der Feiertag gilt auch als Geburtstag der Kirche. Den feiern die bayerischen Christen in diesem Jahr am Hesselberg. Das Hauptprogramm zum 71. Bayerischen Kirchentag findet am Montag statt, doch schon am Sonntagabend kommen die Gläubigen zusammen, um sich auf Pfingsten einzustimmen.

Los geht es am Sonntagabend um 18.30 Uhr mit der „Night of Spirit“ mit gemeinschaftlicher Einstimmung und Spielen für jugendliche Gäste. Anschließend spielt die Band Paradise Plain Live-Musik für die Besucherinnen und Besucher.

Friede, Freude, Pfannkuchen

Am Pfingstmontag startet dann um 10 Uhr der große Gottesdienst auf dem Berg. Im Programm stehen unter anderem Seelsorge-Gespräche, Segnungen, Workshops zu christlicher Meditation und eine Podiumsdiskussion zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Außerdem brutzeln die Helfer rund 500 Pfannkuchen und geben sie kostenlos an Kinder aus.

Bis zu 14.000 Besucher erwartet

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit wird der neue bayerische Landesbischof Christian Kopp predigen. Wetterabhängig rechnen das Evangelische Dekanat Wassertrüdingen und das Evangelische Bildungszentrum Hesselberg (EBZ) mit einer Besucherzahl zwischen 4.000 und 14.000, so der Geschäftsführer Diakon Matthias Hellmuth. Angemeldet hat sich auch Ministerpräsident Markus Söder. Der große Pfingstgottesdienst wird live auf YouTube übertragen. Interessierte finden den Link dazu auf der Website des Bayerischen Kirchentages.

Das kirchliche Event hat eine lange Geschichte: Am Pfingstmontag 1951 eröffnete der damalige bayerische Landesbischof Hans Meiser auf dem 689 Meter hohen Hesselberg die Landvolkshochschule (heute: Evangelisches Bildungszentrum) – aus dieser Eröffnungsfeier entwickelte sich der Kirchentag.