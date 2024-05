Nicki - Das "bayerische Cowgirl" und ein Tanzabend für alle

Schlagersängern Nicki legt in den 1980er Jahren mit Liedern wie "Wenn i mit dir tanz" oder "Servus, mach's guat" einen Senkrechtstart als bayerische Schlagersängerin hin. "Bayern-Pop" ist damals das Label, dass ihr die Musikindustrie gibt. 15 Jahre ist die niederbayerische Sängerin jung, als ihre Karriere beginnt. Mittlerweile blickt Nicki auf eine über 40-jährige Karriere zurück. 16 Studioalben hat sie in dieser Zeit aufgenommen, bis heute geht sie auf Tour. Immer dabei, Nickis Mann, Manager und Vater ihrer zwei jetzt erwachsenen Töchter, Gerhard.

Neben dem Singen ist Nickis Leidenschaft das Tanzen. "Jeden Dienstagabend war ich in der Disco 'Point' in Plattling. Da hat man getanzt und Leute getroffen. Überhaupt gab es mindestens drei oder vier Orte, wo unterschiedliche Generationen tanzen gehen konnten. Jetzt gibt es in Plattling gar kein Angebot mehr für über 40- und 50-Jährige. Das ist so schade." Überhaupt gäbe es kaum Angebote zum Tanzen für die Generation über 50.

Tanzabend - eine Idee zum Jungbleiben?

Nicki lässt sich etwas einfallen: Sie will ihre Fans nicht nur zum Mitsingen, sondern auch zum Tanzen bringen. Unterstützung findet sie in Bad Füssing. Dort gibt es schon lange eine Tradition, dass die Kurgäste gern beim Tanzen entspannen. Der große Saal des Kurhauses ist wie gemacht für Nickis Idee: mit Bühne, Tischen für die Gäste und - ganz wichtig - einer großen Tanzfläche.

Nickis Repertoire aus 40 Jahren Karriere bietet ganz unterschiedliche Möglichkeiten: "Das finde ich so schön, dass da für jeden was dabei ist, auch jeder Tanzstil. Wichtig finde ich, dass man überhaupt tanzt, denn das macht doch Freude." Mit ihren Tanzabenden trifft die heute 57-Jährige einen Nerv. Aus Nickis Fanclub nehmen ihre Anhänger bis zu drei Stunden Fahrt auf sich, um "ihre Nicki" zu sehen und dabei zu sein. Schon beim dritten Titel ist die Tanzfläche voll, auch Nicki mischt sich mit ihrem Mikro direkt unter die Tanzpaare. "Es ist einfach schön, wenn alle Leute mitmachen."

Nickis Alter in jedem Interview ein Thema

Nickis Alter ist in all den Jahren immer wieder Thema in den Medien, was damit zu tun hat, dass sie als Teenager ihre Karriere begonnen hat. Sie selbst sieht das Älterwerden gelassen, freut sich, dass ihre Fans ihr schon so lange die Treue halten. Sie sind gemeinsam älter geworden.

Nach dem Auftritt: Noch fast eine Stunde Autogramme geben, für Fotos zur Verfügung stehen, Lebensgeschichten von Menschen anhören, für die ihre Musik längst so etwas wie der "Soundtrack" ihres Lebens geworden ist. Sich für sie persönlich Zeit zu nehmen, ist ihr genauso wichtig, wie möglichst viele Menschen mit ihrer Musik zum Tanzen zu motivieren. Und auch ans Aufhören denkt Nicki noch lange nicht.