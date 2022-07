Sensation - Seeadlerjunge flügge im Landkreis Dillingen

Ein Seeadler-Paar hat erfolgreich im Auwald im Landkreis Dillingen gebrütet. Das sei ein "Riesen-Erfolg für den Vogelschutz", heißt es in einer Mitteilung des Dillinger Landratsamtes. Die Jungvögel hätten vor wenigen Tagen den Horst verlassen.

Geheimer Brutplatz im Auwald

Unter den insgesamt 25 Seeadler-Paaren, die sich in den vergangenen 20 Jahren in Süddeutschland ansiedelten, ist dieses Paar außerdem das einzige, das in einem Auwald brütete. Dabei handelt es sich beim Auwald um den ursprünglichen Lebensraum der Seeadler. Wasser und damit Fische sind hier ausreichend vorhanden. Der aktuelle Brutplatz liegt laut Landratsamt ganz in der Nähe eines der letzten Brutplätze, der Mitte des 19. Jahrhunderts dokumentiert wurde.

Erfolgreiche Brut ist für Naturschützer Sensation

Während Seeadler bis vor etwa 170 Jahren hier noch heimisch waren, wurden jahrzehntelang kaum welche gesehen. Seit etwa 15 Jahren habe man sie immer wieder in den Wintermonaten beobachten können; dass die Vögel hier brüten würden, darauf hätte man nur vage gehofft. 2021 wurde dann ein Horst im Auwald an der Donau entdeckt, die Brut war damals jedoch nicht erfolgreich.

Nest mit großem Aufwand geschützt

Nach diesem ersten Versuch gab es dann mehr Kontrollen durch die Naturschutzverwaltung, der Forst richtete eine Ruhezone ein, Jäger hielten über Wochen Abstand zum Horstbaum und bei der Jagd wurde außerdem nur noch bleifreie Munition verwendet. Diese Maßnahmen führten nun nach Ansicht des Landratsamts zum erfolgreichen Ausbrüten und Aufziehen der Seeadler.

Dass sogar zwei junge Seeadler flügge wurden, sei bei Seeadlern nicht alltäglich. Landrat Markus Müller betonte: "Die erfolgreiche Brut ist insbesondere auf das aufeinander abgestimmte Zusammenwirken von Naturschutz, Forst, Kommune, ARGE Donaumoos und der Jägerschaft zurückzuführen."

Jungvögel beringt

Die beiden jungen Seeadler wurden bereits im Mai beringt. So hoffen die Naturschützer, dass sie ihr Schicksal auch weiter verfolgen können. Möglicherweise kommen die beiden ja auch irgendwann zurück zum Brüten in den Auwald im Landkreis Dillingen.