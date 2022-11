Senior fährt rückwärts in Supermarkt – mehrere Personen verletzt

In Dinkelsbühl ist am Mittwochmorgen ein älterer Herr offenbar rückwärts in eine Edeka-Filiale gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Personen verletzt, einige auch schwer. Der Unfall ereignete sich gegen neun Uhr in der Luitpoldstraße. Ein Polizeisprecher sagte, die Lage sei noch "hochdynamisch", weitere Angaben sollen im Laufe des Vormittags folgen. Nach BR-Informationen ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.