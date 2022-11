Papst nimmt Rücktritt von Erzbischof Schick an

Der Vatikan und das Erzbistum Bamberg haben zeitgleich mitgeteilt, dass Papst Franziskus den Rücktritt von Erzbischof Ludwig Schick (73) angenommen hat. "Vernunft und Verantwortung haben mich zur Überzeugung kommen lassen, dass in diesem Herbst die Ernennung eines neuen Bischofs angegangen werden sollte, der mindestens die nächsten zehn Jahre die Erzdiözese leiten kann", heißt es einem Brief Schicks, der der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) vorliegt.

Schick: Anfang des Jahres Rücktritt beim Papst eingereicht

Generell bieten Bischöfe nach Vollendung des 75. Lebensjahres dem Oberhaupt der katholischen Kirche ihren Rücktritt an, Schick schreibt, er habe jedoch bereits im Frühjahr bei Papst Franziskus um Rücktritt ersucht: "Nach reiflicher Überlegung und Gebet sowie vielen Gesprächen mit meinem geistlichen Begleiter bin ich bereits im ersten Quartal dieses Jahres zur Überzeugung gekommen, den Papst zu bitten, mich nach 20-jähriger Amtszeit zum 21. September 2022 zu entpflichten."

Papst Franziskus habe ihn jedoch zunächst gebeten, dass er weiterhin im Amt bleiben möge, so Schick. "Nach nochmaligem Vortragen meiner Gründe hat er meiner Bitte Ende September dann entsprochen", schreibt er weiter. Der Apostolische Nuntius habe ihn aber zur Geheimhaltung bis zum Allerheiligen-Fest verpflichtet. "Daran habe ich mich strikt gehalten", schreibt Schick: "Ab dem Fest Allerheiligen bin ich nicht mehr im Amt des Erzbischofs von Bamberg, aber zu Diensten."

"Ich habe meine Aufgaben im Erzbistum erfüllt"

In seinem Brief weist Schick zur Begründung seines frühzeitigen Rücktritts-Ersuchens auf bevorstehende Personalentscheidungen im Erzbistum und auf die anstehende Umsetzung der Reformbeschlüsse des Synodalen Wegs und des weltweiten synodalen Prozesses hin. "Ab Herbst 2022 stehen neue Entscheidungen und Projekte an, die die zwei Jahre bis zu meinem 75. Geburtstag weit überschreiten" heißt es in dem Schreiben. "Ich habe meine Aufgaben im Erzbistum erfüllt und abgeschlossen."

Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz würdigt Schick

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, würdigte die Arbeit Schicks. "Fast ein Vierteljahrhundert warst Du Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz und hast Dich engagiert eingebracht, Debatten wesentlich mitgeprägt und warst unsere sichere Instanz in allen Fragen des kirchlichen Rechts", hieß es in einem Schreiben der DBK. Schick zählte zum Lager der Reformer beim deutschen Synodalen Weg.

Zuletzt hatten Mitglieder der Gemeinde Wallenfels von Schick tiefgreifende Reformen unter anderem in der Kirchenstruktur gefordert, nachdem in der dortigen Pfarrei im Erzbistum Bamberg Missbrauchsvorwürfe bekannt wurden.

1975 in Fulda zum Priester geweiht

24 Jahre war Schick Mitglied der Bischofskonferenz, davon 15 Jahre Vorsitzender der Kommission Weltkirche. Ludwig Schick wurde 1975, mit 26 Jahren, in Fulda zum Priester geweiht. Ab 1985 war er Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht der dort ansässigen Theologischen Fakultät, bis er 2002 zum Erzbischof von Bamberg ernannt wurde.

Das Domkapitel wird nach Angaben des Bistums baldmöglichst einen Administrator wählen, der bis zur Ernennung eines Nachfolgers durch den Papst das Erzbistum leitet.