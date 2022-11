Flugzeugabsturz mit "McFit"-Gründer: Vermisstensuche beendet

Gut eineinhalb Wochen nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs vor der Küste von Costa Rica mit dem deutschen Unternehmer Rainer Schaller an Bord haben die Behörden die Suche nach Vermissten endgültig beendet. Nach "elf Tagen kontinuierlicher Arbeit" hätten die beteiligten Institutionen die Suche eingestellt, da "keine weiteren Beweise gefunden wurden", sagte der stellvertretende costa-ricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Martín Arias, in einem für die Presse bestimmten Video am Dienstag. Kurz nach dem Absturz hatten die Einsatzkräfte die Suche noch erweitert.

Leichen eines Kindes und Mannes gefunden

"Wir haben alles Menschenmögliche getan", sagte Arias. Bislang fanden die Suchmannschaften nur die Leichen eines Kindes und eines Mannes. Um wen es sich bei den Toten handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Vier der sechs Personen, die an Bord waren, werden noch vermisst.

Im Privatflugzeug befanden sich zum Zeitpunkt des Absturzes am 21. Oktober der "McFit"-Gründer Schaller, seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot. Das hatten die Behörden des zentralamerikanischen Landes nach dem Absturz bestätigt. Die Maschine kam aus dem Süden Mexikos und war nahe der Karibikküste von Costa Rica ins Meer gestürzt. Zuvor war der Kontakt abgebrochen. Die Ursachen des Absturzes sind noch unklar.

Angehörige eines der Opfer besuchten nach Angaben von Sicherheitsminister Jorge Torres am Dienstag den mutmaßlichen Absturzort.

McFit aus Würzburg über Jahre zu einer großen Kette gewachsen

Schaller, gebürtig aus Bamberg, hatte in den 90er Jahren die Fitness-Kette "McFit" gegründet und war mit den Studios zum Millionär geworden. Das erste eröffnete er in Würzburg. 2010 geriet Rainer Schaller als Veranstalter der Love-Parade in Duisburg in die Schlagzeilen. Infolge einer Massenpanik kamen damals 21 Menschen ums Leben. 652 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Schaller übernahm die Verantwortung und sprach den Angehörigen mehrfach sein Beileid aus.

Mit Informationen von AFP und dpa