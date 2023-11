Seit 1974 ohne Zugverkehr: Bahnhof verwandelt sich in Wohnhaus

"Elli, Salami", ruft Willi Wiegmann und hinter ihm schließt sich die große Bahnhofstüre, durch die in der Vergangenheit sicher Hunderte Reisende gegangen sind. Doch dort wo einst der Bahnhofsvorplatz war, stehen heute die Esel Elli und Salami und begrüßen die Besucher. Der 51-Jährige Willi Wiegmann hat zusammen mit Bekannten im Frühjahr 2022 den Lehrberger Bahnhof gekauft. Ihr Plan: Sie wollen ein Wohnhaus aus dem alten Gebäude machen mit zwei Wohneinheiten.

Zwei Wohnungen werden saniert

Ein Riesenprojekt, kaum eine Ecke in dem alten Bahnhof kann so bleiben wie sie ist. Doch Willi Wiegmann, der auch beruflich als Handwerker unterwegs ist, hat hier schon einiges umgekrempelt. Er lebt schon in dem Gebäude, seine Wohnung hat schon ein neues Badezimmer, im Schlafzimmer wurden Fliesen mit Holzoptik verlegt. Noch steht sein Bett mitten in der Baustelle, doch von Tag zu Tag geht es hier voran.