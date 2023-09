Richtfest am Nürnberger Volksbad – aber der Bau verzögert sich

Schwimmen, schwitzen und feiern

Die Schwimmhalle zwei soll künftig für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. Denn in Nürnberg fehlen, wie vielerorts in Bayern, Bäder, in denen Kinder schwimmen lernen können. Außerdem bekommt das Becken in Halle zwei einen Hubboden. Das heißt, hier können auch Veranstaltungen ohne Wasser stattfinden. In den beiden anderen Hallen entstehen ein Wellness-, Sauna- und Gesundheitsbereich sowie eine weitere Schwimmhalle. Die Jugendstil-Perle – das Volksbad wurde 1914 eröffnet - soll wieder glänzen. Das haben die Stadträte vor drei Jahren beschlossen. Baubeginn war dann im Frühjahr 2022.

Stadt zahlt weniger als die Hälfte

Bis dahin war es ein langer Weg. Die Stadt Nürnberg hatte das Bad vor 29 Jahren geschlossen und trockengelegt. Der Betrieb war zu teuer und eine Sanierung zu aufwändig. Doch es gab immer wieder Bestrebungen den imposanten Bau in Sichtweite des Plärrers zu revitalisieren. Doch erst als es Zusagen für Fördergelder gegeben hatte, kam Bewegung in das Projekt. Die Kosten wurden mit gut 55 Millionen Euro berechnet. Freistaat und Bund werden insgesamt rund 32 Millionen Euro übernehmen, der Rest wird aus dem Nürnberger Stadthaushalt finanziert. Das Projekt Volksbad ist gesetzt, auch wenn die Löcher in der städtischen Finanzplanung immer größer werden.

Die Nürnberger jedenfalls sind dabei. Viele haben sich bereits jetzt schon eine Dauerkarte fürs neue Volksbad gekauft. Und die Spendenaktion zum Wiederaufbau des Turms war auch erfolgreich.