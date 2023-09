Nach 100 Jahren: Residenz-Glocken in Landshut läuten wieder

In der Stadtresidenz von Landshut haben am Donnerstag wieder die Glocken geläutet – zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren. Die beiden Glocken stammen aus den Jahren 1684 und 1782. Sie wurden bei der Sanierung des Palastbaus in der Landshuter Altstadt gefunden. Das letzte Mal waren sie im Zweiten Weltkrieg schriftlich erwähnt worden.

Unerwarteter Fund

Offenbar waren die Glocken in Vergessenheit geraten, weil der Glockenturm so schwer zugänglich war. Man habe die Glocken nun bei einer Passauer Firma sanieren lassen, so der verantwortliche Architekt Wilhelm Zett.

Sie wurden gereinigt, gestimmt und dann wieder einsatzfähig im Glockenturm angebracht. Zett bezeichnet den Glockenfund als Überraschung. Die kleinere von beiden wiegt 15 und die größere 35 Kilo, so die Museumsreferentin Tanja Kohwanger.

Zart und weich im Klang

Nachdem sie die Glocken heute zum ersten Mal um 12 Uhr läuten hörte, bezeichnete sie den Klang als "zart und klein, so fein wie sie sind". Stiftspropst Franz Joseph Baur, Leiter der Stadtkirche Landshuts, lobte den "zarten und wohltönenden, weichen Klang". Baur segnete gemeinsam mit einem evangelischen Pfarrer die restaurierten Glocken bei einer kleinen Zeremonie.

Das Geläut erklingt ab sofort täglich zur Mittagszeit um 12 Uhr in der Landshuter Innenstadt. Die Sanierungsarbeiten an der Stadtresidenz dauern unterdessen weiter an. Jetzt starten die Baumaßnahmen am hinteren Teil.