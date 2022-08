Seil von Gäubodenvolksfest-Fahrgeschäft reißt: Mädchen verletzt

Auf dem Gäubodenvolksfest hat es den dritten Unfall mit einem Fahrgeschäft binnen drei Tagen gegeben. Am Dienstagnachmittag sei eine 14-Jährige leicht verletzt worden als beim Vorspannen ein Seil eines kugelförmigen Fahrwagens riss, teilte die Polizei am Abend in Straubing mit.

Technisches Gutachten angeordnet

Die Kugel habe plötzlich einen Ruck nach unten gemacht. Die 14-Jährige hatte darin mit einem 40-Jährigen gesessen, der unverletzt blieb. Die Kugel werde normalerweise durch zwei Bungeeseile in die Luft geschleudert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, der Veranstalter hat ein technisches Gutachten angeordnet. Der Betrieb des Fahrgeschäfts wurde eingestellt.

Dritter Unfall in diesem Jahr

Auf dem Gäubodenvolksfest hatte es auch an den beiden Tagen zuvor jeweils einen Unfall mit einem oder einer Leichtverletzten gegeben. Am Montagabend war eine Frau von einem Fahrgeschäft mitgezogen und leicht verletzt worden. Die 30-Jährige hatte ihr Kind auf das Kinder-Karussell gesetzt, als ein Mitarbeiter das Fahrgeschäft startete, wie die Polizei ebenfalls am Dienstag mitteilte. Demnach verkeilte sich der Fuß der Mutter in der Führungsschiene. Sie kam in ein Krankenhaus, ihr Kind blieb unverletzt. Gegen den Mitarbeiter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Am Sonntagabend war laut Polizei ein Volksfestbesucher bei einer Fahrt in einem Fahrgeschäft für Kinder leicht verletzt worden. Eine erste Überprüfung der Ermittler hatte keine technischen Mängel ergeben. Aussagen von Zeugen werden aktuell noch ausgewertet. Die Polizei bat Volksfestbesucher, die Angaben zum Hergang des Vorfalls machen können, sich zu melden.