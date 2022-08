Volksfeste und Freizeitparks: Wie sicher sind Fahrgeschäfte?

Erst ein tödlicher Unfall in einem Freizeitpark in Klotten an der Mosel in Rheinland-Pfalz, dann ein Unfall mit mehr als 30 Verletzten im Legoland in Günzburg: "Das ist für uns ein äußerst ungewöhnlicher Fall, dass innerhalb einer Woche zwei solche Vorfälle vorkommen", sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Deutschland hat mit das höchste Sicherheitsniveau, was Fahrgeschäfte angeht."

Unfälle: menschliches oder technisches Versagen möglich

Momentan wird sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Günzburg in alle Richtungen ermittelt. "Wir müssen uns anschauen, ob die Technik in Ordnung war und auch, ob es menschliches Versagen gegeben hat", so Bühler. Der TÜV könne noch keine konkreten Aussagen zu den Vorfällen treffen. "Aber sobald wir das können, besprechen wir unsere Analyse im Sachverständigenkreis und überprüfen, ob wir Sicherheitsvorgaben verschärfen müssen."

TÜV prüft mindestens einmal im Jahr alle Fahrgeschäfte in Deutschland

Das Sicherheitskonzept für Freizeitparks besteht aus zwei Komponenten. Zum einen prüft der TÜV einmal im Jahr die Fahrgeschäfte. "Wir schauen uns die Anlage auf Herz und Nieren an, teilweise über mehrere Tage. Da wird die Standfestigkeit geprüft, da wird geschaut, ob es irgendwo rostet, ob alle Teile funktionieren." Die zweite Komponente liegt in der Verantwortung des Betreibers: "Der Betreiber muss jeden Tag checken, ob die Anlage in Ordnung ist, und das Personal muss prüfen, ob zum Beispiel Sicherheitsgurte richtig angelegt und Bügel eingerastet sind." Bei mobilen Fahrgeschäften auf Jahrmärkten oder Volksfesten, sogenannten fliegenden Bauten, gibt es zusätzlich zu der jährlichen Kontrolle nach jedem neuen Aufbau einen weiteren TÜV-Check.

Besucher müssen Sicherheitsvorschriften beachten

Wenn es zu Unfällen kommt, liege das laut Bühler meistens daran, dass Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten worden sind. So stürzte vor drei Jahren ein Mann aus einem Riesenrad, weil er in alkoholisiertem Zustand gegen die Angaben des Betreibers aufgestanden sei und "herumgetanzt" hatte. TÜV-Geschäftsführer Joachim Bühler rät Besuchern, darauf zu achten, dass das Personal Sicherheitsbügel und Gurte gewissenhaft verschließt. "Und ein Tipp für Besucher mit kleinen Kindern: Wenn Sie Karussell fahren oder alles was sich dreht, Kinder immer an die Innenseite setzen, das kann zusätzliche Sicherheit schaffen. Aber der technische Zustand der Anlagen ist im internationalen Vergleich wirklich sehr, sehr hoch."