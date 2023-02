"Sehr zufrieden": Polizei zieht Bilanz nach Sicherheitskonferenz

Der bayerische Innenminister Herrmann (CSU) hat zum Abschluss eine positive Bilanz des Polizei-Einsatzes gezogen. Er lobte das Einsatzkonzept und sagte, die vielen Versammlungen hätten ohne größere Vorfälle stattgefunden.

Sicheren Ablauf der Siko gewährleistet

"Unsere insgesamt rund 4.800 Einsatzkräfte der Bayerischen Polizei sowie der Polizeien der Länder und des Bundes haben in und um München während der Sicherheitskonferenz einen tollen Job geleistet", lobte der Innenminister. Demnach habe die Sicherheitskonferenz "sicher und wie geplant" ablaufen können.

Friedliche Demonstrationen

Wichtig sei gewesen, dass die vielen Versammlungen weitestgehend friedlich und ohne größere Vorfälle stattgefunden haben, betonte Herrmann. Auch der Vizepräsident des Münchner Polizeipräsidiums, Michael Dibowski erklärte, er sei mit dem Verlauf "sehr zufrieden". Insgesamt wurden an den drei Konferenztagen 22 Straftaten und drei Ordnungswidrigkeiten angezeigt.

In einem Fall wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Mann ermittelt, der bei einer Demonstration am Samstag einen Polizeibeamten mit dem Stock einer Fahne angegriffen haben soll. Bei zwei Versammlungen wurde Pyrotechnik gezündet, weshalb wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt wird. Tatverdächtige sind in diesen Fällen nicht bekannt.