Sechsstreifiger Ausbau: A3-Sperre wieder aufgehoben

Nach fast 20 Stunden Sperre ist die A3 bei Regensburg jetzt wieder frei. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, ist die Sperre in beiden Richtungen am Sonntagnachmittag um 15 Uhr wieder aufgehoben worden. Die Vollsperrung der A3 zwischen Regensburg und Rosenhof war am Samstagabend wegen Brückenbauarbeiten im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn bei Regensburg eingerichtet worden.

Letzte große Totalsperre wegen Autobahn-Ausbau

Während dieser letzten Sperrung wurden laut Autobahn GmbH an der Brücke am Rotsäulenweg die Schalungsgerüste über der Fahrbahn der A3 sowie die Behelfsbrücken der B8 an der Anschlussstelle Rosenhof abgebaut. Gleichzeitig wurde die Vollsperrung genutzt, um beispielsweise Schilderbrücken über den gesperrten Fahrbahnen einzuheben und den Fahrbahnrand an der südlichen Fahrbahn zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting zu verbessern.

Ausbau dauert noch bis 2024

Die A3 bei Regensburg wird seit Anfang 2018 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof auf einer Länge von 15 Kilometern sechsspurig ausgebaut. Die Kosten liegen bei rund 290 Millionen Euro. Der Ausbau dauert planmäßig noch bis 2024.