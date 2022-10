Hereingelegt: Betroffene erzählt von fieser WhatsApp-Masche

Scham, Wut und Ärger

Man zweifelt an sich selbst, sagt Karin rückblickend. Richtig große Scham habe sie empfunden, hereingefallen zu sein. Man sei auf WhatsApp so verbunden, das man gar nicht daran zweifele, dass es sich nicht um diese gewisse Person handle. Zudem seien die Nachrichten täuschend echt gestaltet gewesen, zum Beispiel mit einem Herz-Emoji.

Karin stellte ihre Geschichte im Anschluss in ihren Status und bekam viele Rückmeldungen von Freunden und Bekannten, die ebenfalls solche Nachrichten bekommen hätten. Die Polizei bestätigt einen Anstieg von falschen WhatsApp-Nachrichten.

Großer Anstieg an Betrüger-Nachrichten

Im Jahr 2021 gab es nur vereinzelt solche Betrüger-Nachrichten. In diesem Jahr jedoch sind die Zahlen in die Höhe geschnellt, berichtet Kriminalrat Anton Huber vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Genaue Zahlen könne er noch nicht nennen. Diese gebe es erst mit der Jahresbilanz des Polizeipräsidiums. Huber schätzt die Zahl der Betroffenen in Südostoberbayern allerdings im hohen dreistelligen, wenn nicht sogar im vierstelligen Bereich. Zudem sei die Dunkelziffer sehr hoch, da viele diese Nachrichten einfach löschen würden, ohne sie zu melden. Und wer hereingefallen sei, erstatte oft auch aus Scham keine Anzeige.

Handynummern von Adresshändlern oder aus dem Internet

Die Handynummern würden die Betrüger oft von Adresshändlern bekommen oder im Internet auf Webseiten oder in Kleinanzeigen finden. Oft kämen diese Nachrichten von Call-Centern aus dem Ausland. Die Ermittlungen dazu seien sehr umfangreich, aber es gebe durchaus Möglichkeiten, so Huber, der nicht weiter auf die Details eingehen möchte.

Tipp: Unbekannte Nummer anrufen

Stutzig sollte man immer werden, wenn eine Nachricht von einer unbekannten Nummer kommt. Huber gibt hier den Tipp diese Nummer anzurufen. Wahrscheinlich nimmt dann niemand ab, so der Kriminalrat. Insbesondere wenn es ums Geld geht, solle man skeptisch sein. Oder man könne auch eine persönliche Frage stellen, zum Beispiel: Welche Farbe hat mein Auto? Wie heißt die Straße, in der wir aufgewachsen sind?

Appell an jüngere Generationen

Man müsse auf WhatsApp damit rechnen, Opfer von solch einem Betrugsversuch zu werden, so Anton Huber. Die Täter würden stets die Hilfsbereitschaft von Mama, Papa oder von den Großeltern ausnutzen. Deswegen appelliert der Kriminalrat auch an die Jungen: "Schaut auf Eure Verwandten, klärt sie auf über diese Betrugsmaschine und vereinbart ein Vorgehen, wenn seltsame Nachrichten auftauchen."

Betroffene: Glück im Unglück

Karin hatte am Ende Glück. Sie reagierte schnell und kontaktierte die Bank, auf die sie das Geld überwiesen hatte. Nach einem Anruf und einer E-Mail wurde ihr das Geld zurückerstattet. Nun möchte sie andere Menschen vor der fiesen WhatsApp-Masche warnen, hat dafür ihre Scham überwunden und ihre Geschichte erzählt. "Da müssen wir einfach zusammenhalten", meint sie.