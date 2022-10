Corona-Winterwelle: Welche Rolle spielen die neuen Varianten?

Wann die nächste Corona-Welle kommt und wie bedrohlich sie ausfallen wird, an dieser Frage arbeiten sogenannte "Modellierer". Fortlaufend füttern sie komplexe Computermodelle mit dem, was wir bislang über das Virus wissen, und berechnen, wie sich die Pandemie weiterentwickeln könnte.

Für Alexander Kuhlmann, Gesundheitsökonom und Modellierer an der Universität Halle-Wittenberg, ist klar: Die nächste Infektionswelle kommt so gut wie sicher. Nur wann, ist schwierig zu sagen, weil die zwei größten Unsicherheiten in der Rechnung sehr komplex sind: das Übertragungsrisiko und die Krankheitslast. Beide Faktoren hängen von sehr vielen Größen ab und ändern sich mit der Zeit.

Wie lange hält der Immunschutz?

Je nachdem, wie lange die letzte Impfung zurückliegt, welcher Impfstoff verwendet wurde, und wann man sich zuletzt mit welcher Variante angesteckt hat, ist man besser oder schlechter vor einer erneuten Ansteckung geschützt. Immerhin: Wer dreifach geimpft ist und sich seit Anfang des Jahres mit einer der Omikron-Varianten angesteckt hat, sei auch jetzt besser geschützt, erklärt der Pandemiebeauftragte des Klinikums rechts der Isar der TU München, Christoph Spinner.

Das liege wahrscheinlich auch daran, dass sich eine sogenannte "Hybridimmunität" einstelle, die auch vor der Omikron-Variante BA.5 schützt, die sich seit dem Sommer in Deutschland ausgebreitet hat und bis jetzt hartnäckig hält. "Ob das auch für zukünftige Virustypen noch so gilt, das ist allerdings unklar", gibt Spinner zu bedenken.