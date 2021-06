vor etwa einer Stunde

Sechs Pferde auf der Ladefläche eines Transporters eingepfercht

Die Polizei hat am Sonntag an der Grenzkontrollstelle Rottal-Ost sechs Pferde entdeckt, die in einem Tiertransporter auf engstem Raum zusammengepfercht waren. Sie sollten in die Niederlande gebracht werden. Jetzt sind sie im Tierheim.