Ratten im Garten: So werden Sie Kompost-Ratten wieder los

Oder auf Rattenköderstationen setzen?

Rattenköderstationen gibt es zum Beispiel in Gartenmärkten zu kaufen. Sie sind so gebaut, dass keine anderen Tiere und vor allem auch keine Kinder ans Gift gelangen. Die Ratten können das mit einem Draht fixierte Gift auch nicht aus der Station entfernen, sondern nur runterbeißen. Optimalerweise wird die Köderstation in der Nähe des Komposts platziert, an dem Laufweg, den die Ratte aller Wahrscheinlichkeit auch benutzt. Die Station ist übrigens keine Falle im eigentlichen Sinn, da die Ratte nicht gefangen wird und sich wieder entfernen kann. Dadurch wird verhindert, dass die schlauen Artgenossen bei dem sofortien Tod der betroffenen Ratte einen Zusammenhang mit der Falle erschließt.

Starke Gifte, um Ratten zu bekämpfen, sollte ausschließlich den Schädlingsbekämpfern vorbehalten sein. Er kann entscheiden, was das richtige ist. Denn immer öfter kommt es auch zu Resistenzen bei den Tieren.

Ja, es ist wahr: Ratten können durch die Toilette kommen

Immer wieder hört man, dass Ratten aus der Kanalisation die Toilettenrohre hochkrabbeln und aus der Schüssel schauen. Manche halten das für ein Ammenmärchen. Aber möglich ist es durchaus, zumindest in älteren Gebäuden, wo es keine Rückstauklappen gibt. Wenn Sie häufiger Lebensmittelreste im Ausguss oder der Toilette entsorgen, stellen Sie damit eine Einladung für Ratten aus.

Bieten Sie den Nager in Haus, Hof und Garten keine Möglichkeiten, sich wohl zu fühlen. Dann haben Sie zukünftig hoffentlich keine Ratten mehr im Kompost oder gar im Haus.