Schwere Unfälle in Niederbayern: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Bei drei schweren Unfälle sind in Niederbayern am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden, eine Person starb.

Landkreis Passau: Rasenmähertraktor überschlägt sich

Im Landkreis Passau ist ein 47-jähriger Mann mit einem Rasenmähertraktor tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittag in Thurnreuth in Richtung Dorfmitte unterwegs und verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug. Er überschlug sich und landete in einem angrenzenden Garten.

Der Mann wurde dabei vom Rasenmähertraktor geschleudert und erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter herangezogen.

Pilsting: Motorradfahrer kracht in Kleintransporter

Auf der A92 bei Pilsting im Landkreis Dingolfing-Landau ist am frühen Abend ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver schwer verletzt worden. Der 38-Jährige versuchte laut Polizei mit seinem Motorrad auf dem Pannenstreifen zwei Fahrzeuge zu überholen. Vor ihm fuhren ein 47-jähriger Kleintransporter-Fahrer sowie ein weiteres Fahrzeug auf der rechten Spur.

Aus bisher ungeklärter Ursache streifte der Motorradfahrer beim Überholen auf dem Pannenstreifen das rechte Heck des Kleintransporters. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Bike, kam ins Schleudern, stürzte und blieb nach etwa 50 Metern auf der linken Fahrspur liegen, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Motorrad schlitterte noch etwa 200 Meter weiter und blieb ebenfalls auf der linken Fahrspur liegen.

Mit schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die A92 in Richtung Deggendorf war bis in die Abendstunden voll gesperrt.

Kleinlaster stößt mit Zug zusammen

Ebenfalls am Montagabend wurde die Fahrerin eines Kleinlasters bei der Kollision mit einem Zug auf der Bahnstrecke Neumarkt Sankt Veit - Landshut schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an dem mit Signalleuchten ausgestatteten und unbeschrankten Bahnübergang bei Höhenberg zwischen Geisenhausen und Vilsbiburg.

Die 57 Jahre alte Frau wurde beim Überqueren der Gleise mit ihrem Fahrzeug von einem Personenzug aus Richtung Vilsbiburg erfasst nach Polizeiangaben rund 20 Meter mitgeschleift. Die Frau wurde schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine Insassin des Zuges wurde leicht verletzt.

Die Bahnstrecke wurde für den Zugverkehr gesperrt. Weil der Zug nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt. An dem Kleinlaster entstand Totalschaden, er wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt.