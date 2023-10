Schweinfurter stimmen gegen geplantes Einkaufszentrum

Zwei statt drei Kreuzchen duften am Wahlsonntag die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Schweinfurt machen: Zu den Landtags- und Bezirkstagswahlen kam in der Industriestadt noch ein Bürgerentscheid hinzu. Mit 74,8 Prozent der abgegebenen Stimmen haben sich die Wahlberechtigten deutlich gegen ein Einkaufszentrum im Stadtteil Oberndorf entschieden. Auf die Frage "Sind Sie dafür, dass wertvolle Ackerfläche erhalten bleibt und die Planung des überdimensionierten Einkaufszentrums am Ortsrand von Oberndorf eingestellt wird?" antworteten 13.609 der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger mit Ja. Die Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid lag bei 47,7 Prozent.

Versiegelung wertvoller Ackerflächen

Ins Leben gerufen hatte den Bürgerentscheid die Initiative "Natur statt Beton". Die Initiatoren wollen damit den Bau eines 24.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrums auf der grünen Wiese verhindern, auf dessen Fläche ein Rewe-Vollsortimenter, ein Lidl-Discounter und ein dm-Drogeriemarkt untergebracht werden sollen.

Aus Sicht der Bürgerinitiative würde inklusive 157 Parkplätzen wertvolle Ackerfläche unnötig versiegelt, wenn die Bayreuther Auriga Handels- und Gewerbebauträger GmbH am Rand des Stadtteils Oberndorf bauen darf. Aus Sicht der Initiatoren des Bürgerbegehrens würde die Stadt Schweinfurt beim Bau des geplanten Einkaufszentrums die Ziele der eigenen "Lokalen Agenda in Sachen Nachhaltigkeit" verletzen.

Bürgerinitiative befürchtet Verdrängungswettbewerb

Der Schweinfurter Stadtrat hatte Ende September letzten Jahres für das geplante Einkaufszentrum in Oberndorf die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Der Schweinfurter Stadtteil Oberndorf hat rund 2.500 Einwohner. Für diese Einwohner sollen die Märkte geschaffen werden. Eine andere Einkaufsmöglichkeit gibt es in Oberndorf nicht mehr. Aus Sicht der Bürgerinitiative wäre jedoch ein Verdrängungswettbewerb anderer Einkaufsmärkte zu befürchten, denn Oberndorf selbst verfüge nicht annähernd über die nötige Kaufkraft.

Auch Nachbargemeinde gegen Einkaufszentrum

Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Bergrheinfeld, Ulrich Werner, fürchtet, dass nach Eröffnung des Einkaufzentrums die einzigen Einkaufsmöglichkeiten im Ort – ein Einkaufsmarkt und ein Discounter in nur wenigen hundert Metern Entfernung zu dem geplanten Standort – weniger Umsatz machen und langfristig schließen könnten. Laut der Mit-Initiatorin Schweinfurter Stadträtin Ulrike Schneider (Zukunft/ödp) äußern sich auch der Handelsverband Bayern und das Landwirtschaftsamt kritisch zu dem geplanten Bauvorhaben.