"Erschreckend": Sorge über große Zugewinne für AfD

Dass an diesem Abend gejubelt wird, daran hat auf der Wahlparty der AfD im bayerischen Landtag niemand Zweifel gehabt, nicht nach den letzten Umfragen. Als die Ergebnisse auf der Großleinwand im Saal einlaufen, geht es los. Anderen ist angesichts des guten Abschneidens der AfD nicht zum Jubeln zu Mute.

Liegt die AfD mit den Spitzenkandidaten Martin Böhm und Katrin Ebner-Steiner auch nach Ende der Auszählung vorn, würde das eintreten, was die etablierten Parteien unbedingt verhindern wollten.

CSU sieht AfD als "Hauptgegner"

Deutschland müsse einen Kompromiss finden, um das Thema Migration und die Flüchtlingsfrage sinnvoll zu lösen, betonte CSU-Chef Markus Söder. "Ansonsten werden rechtsextreme, nationalistische Kräfte weiter erfolgreich sein." Dies spalte am Ende nur die Demokratie. "Ein Großteil der AfD-Wähler sind ja Protestwähler", sagte Söder.

CSU-Vize Manfred Weber zeigte sich mit Blick auf das gute Abschneiden der Rechtspopulisten reumütig: Die CSU brauche neue Konzepte im Wettbewerb mit der AfD. "Die AfD hat ein viel zu gutes Ergebnis in Bayern und Hessen erreicht und ist definitiv überall unser Hauptgegner", so Weber. "Das ist kein Warnsignal mehr, sondern wir sind in einer schwierigen Phase für unser Land."

Linken-Co-Chef ruft Ampel zur Verantwortung

Auch SPD-Parteichefin Saskia Esken bezeichnete die Zustimmung vieler Wählerinnen und Wähler zur AfD sowohl in Bayern als auch bei der Landtagswahl in Hessen als "erschreckend".

Linken-Co-Chef Martin Schirdewan machte für das Erstarken der AfD auch die Ampelpolitik in Berlin verantwortlich. "Der Rechtsruck ist nun auch im Westen der Republik mit voller Wucht angekommen", sagte Schirdewan. Die Wahlen in Hessen und Bayern "markieren damit auch das Scheitern der Ampel und ihrer Politik".

"Wir haben ja noch kein Endergebnis, aber ich bin überzeugt: Es wäre sehr gefährlich für Bayern, wenn eine demokratiefeindliche Kraft, die AfD, zweitstärkste Kraft im Landtag ist", bekräftigt die grünen-Fraktionsvorsitzende Eva Lettenbauer bei BR24TV. Sie ist überzeugt: Die Bürgerinnen und Bürger hätten "deutlich besseres verdient".

Knobloch: Minderheiten "werden so weiter verunsichert"

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, äußerte sich besorgt über das starke AfD-Ergebnis. Es werde für die Arbeit im neuen Landtag eine schwere Belastung darstellen, "Minderheiten wie die jüdische Gemeinschaft werden so weiter verunsichert", so Knobloch. "Deshalb muss auch die neue Staatsregierung den Kampf gegen Extremismus mit allen Mitteln fortsetzen – und ich weiß, dass sie das auch tun wird."