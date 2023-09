Proteste gegen Flächenversiegelung in Unterfranken

In Bayern werden täglich gut zehn Hektar für Siedlungs- oder Verkehrsprojekte versiegelt. Das Thema bewegt nicht nur Naturschützer, sondern immer häufiger auch andere Teile der Bevölkerung. Beispiele für Proteste gegen die Planung und schließlich den Bau von Produktionshallen, Einkaufsmärkten, Logistikzentren oder ganzer Gewerbegebiete sind vielfältig. Die Erfahrung zeigt: Es ist schwierig, allen Interessen gerecht zu werden.

Alternative: Gebäude höher, Grundfläche kleiner

Im Grunde gibt es nur eine einzige Lösung. Und zwar: In die Höhe zu bauen. So wird am wenigsten Fläche versiegelt. Allerdings steigen damit in der Regel die Baukosten. Und wer bauen will, versucht das möglichst kostengünstig zu tun. Wenn es nun allerdings günstiger ist, mehr Grund zu kaufen, als auf geringerer Fläche in die Höhe zu bauen, werden Investoren immer versucht sein, die finanziell günstigere Variante zu wählen. Und damit immer weiter in die Fläche bauen.

Rezept gegen großflächige Flächenversiegelung: In die Höhe bauen

Vor allem in den Ballungszentren passiert das. Also dort, wo meistens auch die Grundstückspreise deutlich höher sind als auf dem Land. Wenn Einkaufszentren geplant werden, wird regelmäßig in die Höhe gebaut.

In Schweinfurt entstand vor 14 Jahren das bis heute umstrittene Einkaufszentrum "Stadtgalerie". Umstritten deshalb, weil die Mall wegen der Innenstadtnähe große Konkurrenz für die Geschäfte im Stadtkern darstellt. Auf dem Gelände von einstigen Fabrikanlagen gab es nur wenig Platz. Also wurde der Raum für rund 100 Geschäften auf zwei Ebenen gebaut. Und obendrauf noch – auf zwei weiteren Ebenen – Parkplätze.

Dachbegrünung alleine reicht nicht

Auf einem Logistikunternehmen zwischen Erlenbach und Elsenfeld am bayerischen Untermain ist das Dach auf 71.000 Quadratmetern Fläche begrünt worden. Das Unternehmen wirbt damit, dass im Erdgeschoss pro Tag 60 Lkw be- und entladen werden und oben ein Ökosystem entstanden ist.

Unmittelbar daneben soll aber jetzt der Glanzstoffsee verfüllt werden, damit darauf wiederum Gewerbeflächen entstehen. Der Wald südlich des Industriegebiets soll gerodet werden. Der Waldboden wird den Plänen zufolge dann bis zu vier Meter tief abgegraben, um damit den Glanzstoffsee zu verfüllen.