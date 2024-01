Schüsse in Ochsenfurt: 23-Jähriger attackiert Polizisten

Ein 23-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Ochsenfurt versucht, vor der Polizei zu fliehen. Dabei verletzte er einen Beamten mit Schlägen und Tritten und versuchte, an dessen Dienstwaffe zu kommen. Erst nach einem Schuss ins Bein war der junge Mann gestoppt.

Gerangel um Dienstwaffe

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Würzburg am Sonntag mitteilen, wollte eine Polizeistreife den 23-Jährigen in der Brunnenstraße in Ochsenfurt kontrollieren, als er plötzlich wegrannte. Ein Polizist nahm die Verfolgung auf und holte ihn nach kurzer Zeit ein.

Laut aktuellem Sachstand sei es gegen 15.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. "Er hat mit größter Brutalität den Polizeibeamten angegriffen und mit erheblichen Tritten und Schlägen am Kopf verletzt", so Enrico Ball, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. In diesem Zusammenhang soll es auch zu einem Kampf um die Dienstwaffe des Polizisten gekommen sein. Der Tatverdächtige sei nach derzeitigem Stand auch kurzfristig im Besitz der Waffe gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sich dabei ein Schuss aus der Dienstwaffe gelöst, durch den aber zunächst niemand verletzt worden sei, so die Polizei weiter.

Polizist schießt 23-Jährigem ins Bein

Als der 23-Jährige wieder flüchten wollte, soll der Polizist einen Schuss abgeben haben, durch den der Flüchtige am Bein verletzt wurde. Er wurde vor Ort festgenommen und nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Polizeibeamte hatte durch den Angriff erhebliche Verletzungen am Kopf erlitten. Er wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Mittlerweile wurde er wieder entlassen.

Verdacht auf versuchten Totschlag

Weil der Angriff auf den Polizisten brutal gewesen sein soll, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags gegen den 23-Jährigen. Nach der Behandlung im Krankenhaus wird er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zur Frage, ob der polizeiliche Schusswaffengebrauch rechtmäßig war.

Grund für die Flucht vor der Polizei dürften laut Ermittlern ein bestehender Haftbefehl und eine fehlende Fahrerlaubnis sein. Bereits wenige Stunden vor dem Vorfall sollte der 23-Jährige mit seinem Auto auf der Autobahn kontrolliert werden, doch auch da flüchtete er.