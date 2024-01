Nach wilder Verfolgungsjagd: Polizei stoppt 17-Jährige in Tirol

Ohne Führerschein ist eine 17-jährige Bayerin über 40 Kilometer vor der österreichischen Polizei geflüchtet. Die Jugendliche aus dem Landkreis Lindau war mit dem Kleinwagen ihrer Eltern unterwegs, als sie der Tiroler Polizei auffiel, weil sie im Tunnel teilweise auf der falschen Fahrbahn und in Schlangenlinien fuhr.

Ende der Verfolgungsjagd nach drei Unfällen

Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt rammte die junge Autofahrerin zwei Mal einen Polizeiwagen - zuerst auf einer Schnellstraße, dann auf einer Autobahn. Nach 40 Kilometern Flucht verursachte sie in der Nähe von Imst einen weiteren Unfall mit einem unbeteiligten Auto. Damit war ihre Fahrt zu Ende.

17-Jährige wirkte "stark desorientiert"

Der Fahrer und die Beifahrerin des anderen Autos erlitten Verletzungen. Die 17-Jährige blieb dagegen laut Polizei unverletzt. Sie habe aber "stark desorientiert" gewirkt. Der Grund für ihre Beeinträchtigung blieb zunächst unklar.

Bereits am Samstag hatte es eine Verfolgungsjagd in Landau an der Isar gegeben.

Mit Informationen der dpa