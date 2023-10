Schreinerin aus Ruanda: Zur Hospitanz in Niederbayern

Für drei Monate war Reine Imanishimwe als Hospitantin bei der Schreinerei Hierbeck im niederbayerischen Schöllnach im Landkreis Deggendorf. Eigentlich arbeitet die 28-Jährige als Schreinerin in Ruanda, wo sie auch herkommt. Doch in Niederbayern wollte sie ihre Arbeit verbessern, sie wollte dazulernen. Mit besseren Maschinen und anderen Arbeitsweisen.

Gewöhnung an niederbayerische Arbeitsweise

Erst einmal angekommen hat sich Reine schnell an die Regeln und den Ton vor Ort angepasst. Zum Beispiel heißt es um Punkt neun Uhr für jeden: Brotzeit. Etwas, an das sich Reine erst gewöhnen musste: "Das Brot hier schmeckt wirklich sehr gut, aber wenn ich zu viel davon esse, ist das für mich ganz ungewohnt. Ich mag es eher, selbst und frisch zu kochen und bei den kurzen Pausen ist das eine große Herausforderung."

"Ich fühle mich gut in der Werkstatt"

Reine hat in der Schreinerei Hierbeck ihre eigenen Projekte für die Kunden der Firma durchführen können. Ihre Aufgaben sind dabei ganz unterschiedlich: zum Beispiel Holz zuschneiden, schleifen, leimen. Am Anfang wurde getestet, auf welchem Level sie ist, doch schnell wurde klar: Reine ist Profi. "Ich mag es von der einen zur anderen Maschine zu wechseln, es wird nie langweilig. Auch am Wochenende komme ich gerne her und arbeite weiter. Ich fühle mich einfach gut in der Werkstatt", so die 28-Jährige.

Thomas Hierbeck, der Chef der Schreinerei, erzählt von Reines Fortschritt der letzten drei Monate: "Sie ist nicht zum Spaß hier, sie will was lernen und das ist die halbe Miete." Jede Maschine, die sie erklärt bekommt, könne sie allein bedienen, und das sei laut Hierbeck das A und O im Handwerk: "Wenn jemand will."

Teil der Dorfgemeinschaft

Während Reines Hospitanz in Schöllnach ist sie nicht nur in der Schreinerei gut angekommen, auch in der Schöllnacher Dorfgemeinschaft. Ob beim Feuerwehrfest, in der Kirche, beim Wandern oder einem Besuch auf der Passauer Dult – Reine war bei allem mit dabei.