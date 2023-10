EU-Qualitätssiegel für regionales Handwerk kommt

Regionale Handwerkserzeugnisse können in Zukunft ein EU-Qualitätssiegel bekommen. Das regelt eine neue Verordnung, wie die EU-Staaten am Montag in Brüssel mitteilten. Das Gesetz muss nur noch unterschrieben werden.

EU-Schutz für regionale Handwerksprodukte

Bisher konnten nur regional hergestellte Lebensmittel wie Parmesan oder Champagner ein Herkunftslabel bekommen. Demnächst soll das auch für Erzeugnisse von Handwerkerinnen und Handwerkern gelten, zum Beispiel für Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald, Solinger Messer oder Haferlschuhe aus dem bayerischen Oberland.

Die neue Verordnung soll handwerkliche und industrielle Produkte wie Schmuck, Textilien, Glas oder Porzellan auf EU-Ebene schützen, wenn ihre Qualität oder andere Merkmale im Zusammenhang mit ihrem geografischen Ursprung stehen.

Die Hoffnung dahinter: Das Siegel soll nicht nur Bewusstsein für traditionelle Produkte schaffen, Arbeitsplätze sichern und Touristen anlocken, sondern auch einen fairen Wettbewerb für die Hersteller sicherstellen, gefälschte Produkte bekämpfen und den Verbrauchern die Sicherheit geben, dass sie ein echtes Produkt kaufen.

Nationale Behörden müssen den Schutz durchsetzen

Spaniens Industrieminister Héctor Gómez Hernández betonte, dass das Kunsthandwerk mit seinem Fachwissen und seiner Tradition zu den Schätzen gehöre, die Europa schützen müsse. Spanien hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne.

Die EU schützt die Produkte zwar mit seinem Siegel, kontrollieren aber müssen die Einhaltung die nationalen Behörden. Das soll dann auch für online verkaufte Waren gelten.

Gesetz muss nur noch unterschrieben werden

Vorgeschlagen hatte das Qualitätssigel die EU-Kommission. Daraufhin einigten sich Europaparlament und die EU-Staaten auf die Ausgestaltung des Siegels.

Wenn das neue Gesetz unterschrieben ist, kann es im Amtsblatt der EU erscheinen und tritt dann 20 Tage später in Kraft.

Mit Informationen der dpa