"Digitale Walz" fürs Handwerk: 27-Jährige startet Tour

Ihre Mission? Nachwuchs gewinnen, sagt Julia Spielvogel aus Weyarn lachend. Als sei es das Natürlichste auf der Welt, durch ganz Deutschland zu fahren, mit jeder Menge Maschinen und Werkzeug im Gepäck, und auf Campingplätzen zu schlafen. Aber alles der Reihe nach.

Digitale Walz soll die Jungen erreichen

Eine normale Walz, beziehungsweise Gesellenwanderung sei ihr zu traditionell gewesen. Sie wollte eine neue und moderne Art der Walz angehen, erzählt die 27-Jährige. Von ihrer Tour durch ganz Deutschland - von Schule zu Schule - wird die junge Schreinerin auf Instagram und TikTok berichten. Dort waren die vergangenen Wochen schon ihre Vorbereitungen zu verfolgen.

Ausgebauter Van und Anhängerführerschein

Hotelbuchungen im Vorfeld seien nicht so ihr Ding, meint sie. Deswegen wird Spielvogel die nächsten Monate auf Campingplätze in einem extra ausgebauten Van übernachten. Mit dabei ist ein großer Werkstattanhänger mit Werkzeug und Maschinen, von Sponsoren bereitgestellt. Das alles hat schon sein Gewicht. Die 27-Jährige hat für ihre Mission extra auch den Anhängerführerschein absolviert.

Die Jungen fürs Handwerk begeistern

Viele junge Menschen hätten ein völlig falsches Bild vom Schreinern im Kopf, meint Spielvogel. An den Schulen will Spielvogel in ihren Workshops vermitteln, dass in vielen Bereichen des Schreinerhandwerks die Digitalisierung bereits ihren Einzug gefunden habe und es große Fortschritte bei der Arbeitssicherheit gebe - dass es also eben keinen kaputten Rücken oder etwa eine Staublunge mehr bedeute.

An den Schulen fertigt Spielvogel mit den Schülern Bienenhäuser an. Der Auftakt findet am Dienstag an der Johann-Rieder-Realschule in Rosenheim statt. Mit Ihrem Auto namens "Robert" besucht Spielvogel allgemeinbildenden Schulen sowie Berufsschulen und Meisterschulen. Die nächsten Termine finden noch in Oberbayern statt, Spielvogel kann also noch daheim schlafen. Ab Ende Oktober geht es weiter weg und auf die Campingplätze.

Ab sofort ist sie "On Tour fürs Handwerk". 60 Wochen. Von Rosenheim bis Flensburg. Nur an Weihnachten wird sie daheim bei ihrer Familie sein.