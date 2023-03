Schnuppertag gegen den Fachkräftemangel: Traumberuf Busfahrer?

Auf Daniela Schmelmer aus Wörth an der Donau wartet eine ganz besondere Fahrstunde: Die 17-Jährige darf zum ersten Mal in ihrem Leben einen Bus lenken. Und das, obwohl sie zuvor erst ein Mal am Steuer eines Autos gesessen ist. "Ich bin schon aufgeregt. Aber ich find es cool, dass man das einfach mal ausprobieren darf, obwohl ich unter 18 bin", sagt Daniela.

Busfahrerbranche: "Es brennt an allen Ecken und Kanten"

Möglich macht das ein besonderer Schnuppertag der Regionalbus Ostbayern GmbH (RBO). Beim Bewerbertag am vergangenen Samstag durften Interessierte ausprobieren, ob der Job eines Busfahrers zu ihnen passt, inklusive Testfahrt. "Wir setzen uns natürlich auch mit dem Thema Personalmangel auseinander und suchen nach neuen Wegen, Fachkräfte für uns zu gewinnen", sagt Michael Bloos, RBO-Niederlassungsleiter in Regensburg. Zwar sei bei der RBO der Fachkräftemangel noch gar nicht so drastisch spürbar, allerdings "brennt es an allen Ecken und Kanten" in der Busfahrerbranche, sagt Bloos.

Verkehrswende: 87.000 Busfahrer fehlen

Das bestätigen auch die Zahlen des Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (BDO). Demnach sind in Bayern aktuell gut 2.500 Busfahrer-Stellen unbesetzt. Dieser Mangel soll sich in Zukunft noch verschärfen. Bis 2030 rechnet der BDO aufgrund der zunehmenden altersbedingten Personalabgänge und der geplanten Verkehrswende bundesweit mit rund 87.000 fehlenden Busfahrern und -fahrerinnen.

Helfen würde hier eine Entlastung der Unternehmen bei der Ausbildung von Busfahrer, sagt Michael Bloos vom RBO. Die Ausbildung sei derzeit noch zu langwierig und mit teilweise mehr als 10.000 Euro sehr kostspielig. Bloos wünscht sich, dass die Politik diese Zugangshürden vereinfacht und dadurch den Beruf des Buskraftfahrers attraktiver macht.