Schwächen Covid-Infektionen das Immunsystem?

Infektion schwächt Immunsystem – vorübergehend!

Während und nach einer Infektion kann die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems allerdings tatsächlich vorübergehend schwächer sein. In dieser Phase haben es andere Krankheitserreger leichter und zur ersten Infektion können weitere Infektionen hinzukommen. Auf eine durch Viren ausgelöste Atemwegserkrankung folgt dann zum Beispiel eine bakterielle Lungenentzündung. Eine solche zusätzliche Infektion wird auch Superinfektion genannt. "Das ist ein Aspekt, den man vielleicht als eine vorübergehende Immunschwäche bezeichnen könnte", erläutert die Immunologin Martina Prelog.

Das Immunsystem hat außerdem gelernt, auf den Krankheitserreger zu reagieren, hier auf das Coronavirus SARS-CoV-2. Dieser Lerneffekt ist während und nach der Infektion im Blut zu erkennen: Dort sind sehr viele spezifische Gedächtniszellen und sogenannte Effektorzellen zu finden. Der Anteil dieser Untergruppe der Abwehrzellen ist also relativ hoch. Relativ geringer ist hingegen der Anteil an jungen, unreifen T-Abwehrzellen, die sich an neue Erreger anpassen können.

"Das könnte man als Merkmal einer vorzeitigen Immunalterung fehlinterpretieren", erklärt Martina Prelog. "Aber das ist eigentlich keine richtige Alterung des Immunsystems, sondern eine relative Verschiebung und ein Differenzierungszeichen." Denn nach dem Infekt sind zwar sehr viele Gedächtniszellen und Effektorzellen im Blut. Diese ziehen sich mit der Zeit aber zurück, unter anderem in die Lymphknoten und das Knochenmark. Zugleich kommen unreife, naive Abwehrzellen nach und das Verhältnis der Abwehrwellen pendelt sich wieder auf Normalmaß ein. In dieser Phase nach der Infektion reagiert das Immunsystem also etwas anders, zum Beispiel durch viele regulatorische Abwehrzellen, die die Entzündungsreaktion durch den Infekt wieder nach unten bremsen, aber: "Was man als Immunschwäche interpretieren könnte oder als Alterung des Immunsystems, ist, dass es Eigenschaften eines gealterten Immunsystems aufweist, aber nicht, dass es tatsächlich gealtert ist." sagt Prelog.

Geschwächtes Immunsystem weckt schlummernde Krankheiten

Auch Krankheitserreger, die im Körper schlummern, können in dieser Phase wieder aktiv werden. Zum Beispiel das Varizella-Zoster-Virus. Die sind bei fast jedem, der einmal die Windpocken hatte, in den Nervenzellnestern des Rückenmarks. Die vorübergehende Immunschwäche kann diese Krankheitserreger reaktivieren, der dann die Gürtelrose auslöst. Während der Pandemie richtete sich die Aufmerksamkeit verstärkt darauf, welche Rolle Coronavirus-Infektionen als Auslöser spielen und ob deswegen die Zahlen bei Gürtelrose und verwandten Erkrankungen steigen.

Eine dauerhafte Schwächung des Immunsystems löst eine Corona-Infektion jedoch im Normalfall nicht aus. Üblicherweise halten die vorübergehenden Veränderungen des Immunsystems nach einem Infekt ein paar Wochen oder auch einmal für wenige Monate an, dann sollten sie aber auch wieder verschwinden, sagt Prelog. Nach derzeitigem Stand der Forschung sei nicht davon auszugehen, dass diese Effekte langanhaltend sind. Im Normalfall sollten sie früher oder später verschwinden, so wie bei anderen viralen Infekten auch.

Auch erneute Infektionen führen normalerweise nicht zu einer Schwächung des Immunsystems. Das Immunsystem lernt den Erreger durch mehrere Kontakte sogar besser kennen und kann ihn anschließend besser abwehren. Das ist jedoch keine Empfehlung, sich möglichst oft mit dem Coronavirus anzustecken. Covid-19 verläuft zwar inzwischen meist mild, schwere Krankheitsverläufe sind aber weiterhin möglich, gerade bei Menschen mit Risikofaktoren, von denen die Betroffenen manchmal selbst nicht wissen.

Video: Immunsystem - So funktioniert die körpereigene Abwehr