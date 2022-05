VCD: Verkehrswende gelingt nur mit Bussen im Stundentakt

Aus Sicht des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) muss auch in Kleinstädten häufiger ein Bus fahren. Der VCD fordert für Städte mit mehr als 8.000 Einwohnern Busse im Stundentakt. Nur mit einem guten Bus- und Bahnangebot sei eine ökologische Verkehrswende möglich, sagt der VCD-Landesverband Bayern. "Interessant als Alternative zum eigenen Auto wird der öffentliche Nahverkehr erst, wenn er mindestens stündlich betrieben wird – auch in den Abendstunden und am Wochenende", so Gerd Weibelzahl.

Im Landkreis Aschaffenburg fahren viele Busse

Derzeit testen VCD-Mitglieder den öffentlichen Nahverkehr in Bayern. Sie sind in vielen Städten und Landkreisen mit Bussen und Bahnen unterwegs. Beim Vergleich der bayerischen Flächenlandkreise seien die Unterschiede eklatant: Spitzenreiter ist demnach der Landkreis Aschaffenburg.

Hier beträgt der durchschnittliche Weg zur nächsten Haltestelle lediglich 1,3 Kilometer. Zudem kommt mindestens jede Stunde ein Bus. Schlusslicht ist der Landkreis Dingolfing-Landau. Hier beträgt der Weg zur nächsten Haltestelle sieben Kilometer. Der Durchschnitt in Bayern liegt laut VCD bei knapp drei Kilometern.

Hier fährt der Bus besonders selten

In mehreren Landkreisen in Bayern gibt es keine einzige Buslinie im Stundentakt. Nach Erkenntnissen des VCD ist das in den Landkreisen Dingolfing-Landau, Weißenburg-Gunzenhausen, Tirschenreuth, Straubing-Bogen, Rottal-Inn und Cham der Fall.

Darüber hinaus hätten 24 Städte mit über 8.000 Einwohnern keine Bus- oder Bahnanbindung im Stundentakt. Die größte ist den Angaben zufolge die Stadt Mainburg mit mehr als 15.000 Einwohnern. Mit Essenbach, Wolnzach, Geisenfeld, Hammelburg, Waldkirchen, Werneck und Altusried sind weitere sieben Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern darunter, so der VCD-Landesverband.