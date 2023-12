Schneelast auf Dächern: Augsburger Schulen im Winterschlaf

Erhebliche Lawinengefahr oberhalb etwa 1.800 Metern

Oberhalb der Baumgrenze (ab ca. 1.800 Metern) herrscht in den Bayerischen Alpen aktuell erhebliche Lawinengefahr. Das meldet der Lawinenwarndienst Bayern beispielsweise für den Allgäuer Hauptkamm, die Ammergauer und die Berchtesgadener Alpen.

Das Hauptproblem liege im frischen Triebschnee. In Folge der starken Schneefälle vom Wochenende liege verbreitet bis zu einem Meter lockerer Schnee auf einer weitgehend stabilen Altschneedecke. Schon ein einzelner Wintersportler reiche möglicherweise aus, um eine Lawine auszulösen. Vor allem an Steilhängen, in Rinnen oder hinter Geländekanten könnten Schneebretter leicht ins Rutschen geraten.

Der Bayerische Lawinenwarndienst geht im aktuellen Lagebericht davon aus, dass der Umfang und die Anzahl möglicher Gefahrenstellen im Laufe des Tages weiter zunehmen werden.

Auch unterhalb der Waldgrenze wird die Lawinengefahr noch mit Stufe 2 auf der insgesamt fünfstufigen Skala angegeben, hier herrscht demnach mäßige Lawinengefahr. In mittleren Lagen könne es vereinzelt auch zur Selbstauslösung von Gleitschneelawinen kommen.

Insgesamt, so der Lawinenwarndienst, liege in allen Höhenlagen für die Jahreszeit überdurchschnittlich viel Schnee.

Warnung vor Ausflügen in Parks und Wälder

Aufgrund der erhöhten Lawinengefahr kommt es im Oberallgäu derzeit zu einzelnen Straßensperrungen – davon betroffen sind allerdings keine Hauptstraßen, sondern vor allem kleinere Strecken in den Tälern wie beispielsweise die Zufahrt zur Schwarzenberghütte oder der Hirschalpe bei Bad Hindelang.

Nicht nur auf den Straßen, auch in Wäldern oder Parkanlagen ist momentan Vorsicht angesagt. Dort besteht in Folge der starken Schneefälle die Gefahr von Schneebruch. Schwere Schneelawinen könnten von Bäumen rutschen, Äste oder ganze Baumkronen abreißen. "Auch kleine Äste werden bei einer Fallhöhe von 20 oder 30 Metern schnell zu einem tödlichen Geschoss", warnt zudem Simon Östreicher, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten.

Wer den Ausflug in die Wälder derzeit unterlässt, helfe auch den Wildtieren, so Östreicher weiter. Sie seien zwar grundsätzlich an so hohe Schneelagen und tiefe Temperaturen angepasst, werden sie jetzt aber von Waldbesuchern gestört, verbrauchten sie bei der Flucht durch hohen Schnee sehr viel Energie.

Auch Roland Hölzle, Abteilungsleiter "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" im Landratsamt Oberallgäu, appelliert deshalb an Spaziergänger und Wintersportler, vorsichtig zu sein. Man solle Wälder und Wege unter großen Bäumen meiden und stattdessen lieber auf der freien Fläche bleiben. Außerdem sollten sich Wintersportler immer über die aktuelle Gefahrenlage informieren. "Das Auge muss wachsam sein", so Hölzle zum BR.