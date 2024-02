Schneemangel im Bayerischen Wald: Vorzeitiges Saisonende

Das Skizentrum Mitterdorf bei Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau hat am heutigen Freitag die Saison vorzeitig beendet. Alle Lifte und Pisten im Skigebiet sind seit heute geschlossen, sagte Geschäftsführer Bernhard Hain dem BR.

Zuletzt nur noch Kinder-Skizirkus und ein Lift geöffnet

Grund für das vorzeitige Saisonende ist, dass in den kommenden beiden Wochen kein Schneefall vorhergesagt ist. Zudem sind die Temperaturen für eine künstliche Beschneiung zu hoch, welche ohnehin nur noch wenige Tage angewendet werden dürfte - bis Ende Februar. Nach den ursprünglichen Plänen sollte die Saison bis zum 17. März weitergehen, sagte Hain. Zuletzt war im Skizentrum Mitterdorf nur noch der Junior-Skizirkus und der kleine Almberglift geöffnet.

Schneemangel auch in anderen Bayerwald-Gebieten

Auch in anderen Gebieten im Bayerischen Wald gibt es zu wenig Schnee: Am Silberberg ist das Skifahren und Rodeln deshalb nicht mehr möglich, der Sessellift ist außer Betrieb. Die Tourenabfahrt vom Großen Arber nach Bodenmais im Landkreis Regen ist nicht mehr nutzbar und auch die Rodelbahnen Scherau und Hochzell sind wegen Schneemangels geschlossen.

Skigebiet am Großen Arber noch offen

Im Bayerischen Wald bieten zum Wochenende nur noch die höchstgelegenen Sportareale, wie am Großen Arber oder am Bretterschachten, Möglichkeiten zum Wintersport. Ski- und Schneeschuhtouren sind derzeit noch ab einer Höhe von 1.100 Metern möglich. In Bodenmais am Bretterschachten sind insgesamt 55 Kilometer Loipen präpariert, bei einer Schneehöhe zwischen fünf und 20 Zentimetern. Acht Loipen sind dort aktuell uneingeschränkt geöffnet, bei zweien gibt es teilweise schneefreie Stellen.

Das Skigebiet am Großen Arber ist am Freitag mit acht Liftanlagen und sieben Pisten weiterhin geöffnet. Das Loipenstüberl und die Chamer Hütte sind laut Schneebericht geöffnet. Auch die 16 Winterwanderwege in Bodenmais sind demnach begehbar.