Schneechaos sorgt weiter für Bahnprobleme in Ostbayern

Die massiven Schneefälle sind vorbei. Jetzt taut es. Doch noch immer gibt es in Niederbayern und der Oberpfalz Probleme im Bahnverkehr. Der Grund: Es stehen weniger Fahrzeuge zur Verfügung.

Teils erhebliche Schäden an den Fahrzeugen

Durch den massiven Schneefall wurden Oberleitungen von Ästen und umstürzenden Baumen beschädigt. Stromabnehmer auf den Zügen haben sich unter der Schneelast gesenkt und zu Kurzschlüssen geführt. Das meldet die Bahn. Deswegen waren Abstellanlagen zum Teil mehrere Tage unzugänglich und die Stromversorgung vieler Fahrzeuge längere Zeit unterbrochen. Durch den strengen Frost sind demnach so an vielen Fahrzeugen teils erhebliche Schäden entstanden, etwa an Wasserleitungen und -tanks sowie an Komponenten der Stromversorgung, heißt es in einer Mitteilung. Nun müssen alle Fahrzeuge nach und nach auf Schäden untersucht und repariert werden.

Ausfälle auf einigen Strecken

Deshalb entfällt die Linie RB 33 (Freising – Landshut). Aber es gibt eine Alternative. Die Fahrgäste können laut Bahn den parallel fahrenden Flughafenexpress (RE 22) nutzen. Er hält zusätzlich in Gündlkofen, Bruckberg, Langenbach und Marzling.

Auf der Linie RE 2, die zum Fahrplanwechsel auf der Strecke München – Landshut – Regensburg – Schwandorf – Hof durch DB Regio Bayern übernommen wurde, sind nur rund die Hälfte der Züge unterwegs. Die am stärksten nachgefragten Strecken in der Hauptverkehrszeit fahren durchgängig, verspricht die Bahn.

Auch Ersatzbusse im Einsatz

Ausfallende Züge werden zwischen Hof und Schwandorf durch einen Express-Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Zwischen Schwandorf und Regensburg können parallel fahrende Regionalzuglinien genutzt werden. Zwischen München und Regensburg sind je nach Streckenabschnitt Regionalexpresslinien eine Alternative, so die Bahn. Sie rät allen Kunden dringend, sich vor Fahrtantritt aktuell über die Lage zu informieren.