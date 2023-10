Nahost-Ticker: UN-Koordinator fordert Zugang zum Gazastreifen

06.44 Uhr: Ärzte - Kinder bei israelischem Luftangriff getötet

Bei einem Luftangriff auf den Gazastreifen sind laut Bewohnern und Ärzten sieben Kleinkinder getötet worden. Ein Haus sei am Mittwoch getroffen worden, in dem sich die Kinder aufgehalten hätten, hieß es. Ihre Leichen sowie drei andere tote Mitglieder einer Familie wurdendemnach in ein Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gebiets gebracht. "Dies ist ein Massaker", erklärte Krankenhauschef Jusef al-Akkad.

Die Nachricht verbreitete sich rasch in den sozialen Medien, wo Bilder von toten und blutüberströmten Kindern kursierten, die auf einer Tragbahre lagen. Örtliche Mediziner bestätigten, dass die Kinder der Familie am Mittwoch bei einem Luftangriff getötet worden seien. Israels Militär äußerte sich zunächst nicht.

06.40 Uhr: Guterres will in Kairo über Grenzöffnung verhandeln

UN-Generalsekretär António Guterres reist heute nach Kairo. Dort will er sich laut UN-Angaben unter anderem mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi treffen, um eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah zu erwirken. Das EU-Parlament will am selben Tag eine Entschließung zu Israel verabschieden. US-Präsident Joe Biden will sich derweil am Abend (Ortszeit) in einer seltenen Ansprache aus dem Oval Office an die Nation wenden und unter anderem die Reaktion seines Landes auf die Angriffe der islamistischen Hamas gegen Israel erörtern.

06.29 Uhr: Bericht - Palästinenser im Westjordanland von Siedlern getötet

Im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein Palästinenser von Siedlern getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah laut der Nachrichtenseite Ynet mitteilte, starb der 21-jährige in der Nähe des Dorfes Dura al-Qara im zentralen Westjordanland durch Schüsse von Siedlern. Zuvor waren zwei Jugendliche nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten in der Nähe der Stadt Ramallah getötet worden.

Die Sicherheitslage im Westjordanland ist seit dem blutigen Großangriff von Hunderten Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober zunehmend angespannt. Nach der tödlichen Explosion bei einem Krankenhaus im Gazastreifen hatten palästinensische Gruppen im Westjordanland zu Konfrontationen mit israelischen Soldaten aufgerufen.

06.10 Uhr: UN-Nothilfekoordinator fordert sofortigen Zugang zum Gazastreifen

Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hat einen "sofortigen, sicheren Zugang für humanitäre Hilfe im gesamten Gazastreifen" gefordert. Er wies auf die sich weiter verschlechternde Lage in Gaza hin: "Die Zerstörung des Krankenhauses gestern hat den Druck auf dieses bröckelnde, angeschlagene und traurige Gesundheitssystem weiter erhöht", sagte er bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

Griffiths sagte: "Wir brauchen dringend einen Mechanismus, auf den sich alle relevanten Parteien einigen, um die regelmäßige Bereitstellung von Hilfsgütern im gesamten Gazastreifen zu ermöglichen und die Verteilung der Hilfe wieder auf das Niveau zu bringen, das vor diesen schrecklichen Wochen herrschte - mit 100 Lastwagen pro Tag, die Menschen in Not im gesamten Gazastreifen versorgten. Wir müssen zu dieser Zielsetzung zurückkehren." Ägypten hatte bisher lediglich die Passage für zunächst 20 Lkw am Grenzübergang Rafah angekündigt.

06.02 Uhr: Polizisten bei Protesten zu Gaza-Konflikt in Berlin verletzt

Bei Einsätzen gegen pro-palästinensische Versammlungen in Berlin sind mehrere Polizisten verletzt worden. Im Stadtteil Neukölln seien "Kolleginnen und Kollegen" unter anderem "durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstandshandlungen" verletzt worden, erklärte die Polizei am Donnerstagmorgen im Onlinedienst X, ehemals Twitter. Auch "Unbeteiligte" und "Personen, die Widerstand leisteten" hätten Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben brannten in einer Wohnsiedlung mehrere Pkw und ein Lkw und ein Baum fing Feuer. Bei den Festnahmen von Verdächtigen seien Pfefferspray und "Zwang" eingesetzt worden.

Auch in anderen deutschen Städten, darunter Frankfurt und Nürnberg, kam es zu pro-palästinensischen Protesten. In Frankfurt wurde ebenfalls ein Wasserwerfer eingesetzt. In Nürnberg versammelten sich laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken bis zu 500 Menschen. Dabei wurde ein Plakat sichergestellt, dessen Inhalt geprüft werde, erklärte die Polizei.