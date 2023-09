Schlägerei an Nürnberger U-Bahn: Polizei sucht Zeugen

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

In der Nacht auf Sonntag sollen acht Männer am Nürnberger U-Bahnhof Opernhaus einen 27-Jährigen nach einem verbalen Streit geschlagen und getreten haben. Auch als das Opfer schon am Boden lag, wurden ihm Tritte versetzt. Die Polizei sucht Zeugen.