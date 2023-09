Versuchter Totschlag? Sohn greift Vater mit Messer an

In Lauf an der Pegnitz hat ein 19-Jähriger am Donnerstagnachmittag seinen Vater mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Zuvor sei der junge Mann mit seinen Eltern aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Daraufhin soll der Sohn mit dem Messer auf seinen 55 Jahre alten Vater losgegangen sein und ihn schwer verletzt haben.

Simonshofen: Nachbarn halten 19-Jährigen fest

Der Verletzte flüchtete auf die Straße, wohin ihn der 19-Jährige verfolgte. Dort wurde der Sohn von mehreren Nachbarn festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der junge Mann wurde nach dem Vorfall im Ortsteil Simonshofen wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag festgenommen. Nun muss ein Haftrichter entscheiden, ob er in Untersuchungshaft genommen wird.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 19-Jährige zur Tatzeit in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Vater des Angreifers wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.