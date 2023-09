Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Fürth: Vermisster afghanischer Journalist tot aufgefunden

Seit Sonntag ist der in Fürth lebende afghanische Journalist und Aktivist Mohammad Dawood Siawash vermisst worden. Nun hat die Polizei seine Leiche in der Pegnitz gefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.