Nach Gruppenvergewaltigung bei Ansbach: Polizei hat neue Spur

In Schnelldorf im Landkreis Ansbach soll im Mai des vergangenen Jahres eine junge Frau nach einem Discobesuch von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit und fahndete mit Bildern einer Überwachungskamera aus der Disothek nach vier jungen Männern.

Vier Männer meldeten sich bei der Polizei

Diese Öffentlichkeitsfahndung wurde nun eingestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Angaben zufolge haben sich noch am Donnerstagabend vier Männer bei der Polizeiinspektion Crailsheim in Baden-Württemberg gemeldet. Sie waren demnach zuvor aus ihrem sozialen Umfeld auf die Öffentlichkeitsfahndung aufmerksam gemacht worden.

Junge Frau wurde am 8. Mai in Schnelldorf vergewaltigt

Hintergrund ist ein Discobesuch der jungen Frau am 8. Mai 2022 in Schnelldorf. Gegen 05.00 Uhr wählte sie nach Polizeiangaben den Notruf und bat um Hilfe. Sie sei zuvor im Bereich eines nahegelegenen Flurbereinigungswegs von mehreren Männern vergewaltigt worden. Als alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Feuchtwangen am Tatort eintrafen, waren die Männer bereits geflüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Ermittler entschieden sich für Öffentlichkeitsfahndung

Die Ansbacher Kriminalpolizei übernahm anschließend die Ermittlungen und wertete laut eigenen Angaben eine Vielzahl an Spuren aus, befragte verschiedene Zeugen und veranlasste kriminaltechnische Untersuchungen. Die Ermittlungsmaßnahmen hätten bisher jedoch nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Die Ermittlungen hätten aber ergeben, dass sich die Frau in den Stunden vor der Tat mit vier unbekannten Männern in der Diskothek aufgehalten hatte. Diese können möglicherweise wichtige Angaben zur Tat machen, so die Polizei am Donnerstag. Daher habe sich die Ermittlungsbehörden für die Öffentlichkeitsfahndung nach den jungen Männern entschieden.

Polizei ermittelt weiter in dem Vergewaltigungsfall

Ob es sich bei den Männern, die sich nun bei der Polizei gemeldet haben, um die Gesuchten handelt, ist bislang unklar. Die Polizei war am Freitagmorgen noch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Möglich wäre auch, dass die vier Männer die Gesuchten identifiziert haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun weiter in dem Fall.