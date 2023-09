Polarlichter in Bayern gesichtet: Rotes Schimmern am Himmel

Das Himmelsschauspiel sei unter anderem in Teilen Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Schleswig-Holsteins und Niedersachsens sichtbar gewesen, wie mehrere dpa-Reporter berichteten. Der Nachthimmel erstrahlte demnach in verschiedenen Farben wie Grün, Lila, Gelb und Rot. Insbesondere im ländlichen Bereich ließen sich die Lichter gut sehen.

Bereits vor wenigen Tagen waren Polarlichter über Sachsen-Anhalt gesichtet worden. Das Lichtspiel am Himmel wird durch sogenannte energiereiche Sonnenwindpartikel ausgelöst, die durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen.

Warum es derzeit in Deutschland Nordlichter zu sehen gibt

Bereits im Frühling hatte es in Deutschland Sichtungen von Nordlichtern gegeben. Wie ein Sprecher des Instituts für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) damals mitteilte, sind die aktuell vermehrten Sichtungen nicht ganz ungewöhnlich. Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gebe es Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität. Aktuell nähere man sich einem Maximum. Das nächste Maximum werde im Jahr 2025 erwartet. Frühling und Herbst sind statistisch gesehen die besten Jahreszeiten, um in Deutschland Polarlichter zu entdecken.

Wetter-Expertin Kolb erklärt zudem in Bezug auf vergangene Nacht: "Die Sichtbedingungen waren gut in der trockenen Luft. Und die Sonne war eben sehr aktiv, hat viele Plasmateilchen zur Erde geschickt, die dann mit dem Magnetfeld der Erde reagiert haben." In der kommenden Nacht sind jedoch nicht so viele Teilchen unterwegs - die Chance auf erneute Sichtungen sind also gering.

Mit Informationen von dpa