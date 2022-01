Schießerei in LA: Elfeinhalb Jahre Haft für Angeklagten

Im Prozess um tödliche Schüsse in Los Angeles ist der 25-jährige Angeklagte vom Landgericht Landshut wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, er wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Der Mann war nach seiner Flucht am Flughafen München festgenommen worden, deshalb fand der Prozess in Landshut statt.

Mann mit sechs Schüssen getötet

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen Totschlags und die Unterbringung in einer Entzugsanstalt gefordert. Die Nebenklagevertretung hat eine lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mordes beantragt, schloss sich angesichts "eines zu erwartenden Urteils wegen Totschlags" aber den Ausführungen der Staatsanwaltschaft an. Der Angeklagte soll im Oktober 2018 einen Mann mit sechs Schüssen getötet und ihn anschließend überfahren haben.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft habe er in voller Tötungsabsicht und einer hohen Brutalität gehandelt. Die Tat sei hinrichtungsgleich" verübt worden. Dennoch gebe es Zweifel daran, dass er aus niederer Gesinnung gehandelt habe. Für den Angeklagten spreche, dass er Reue gezeigt und sich entschuldigt habe.

Verteidigung forderte neun Jahre Haft

Von einer verminderten Schuldfähigkeit sei aber nicht auszugehen, so die Staatsanwaltschaft. Der 25-Jährige habe zwar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden, er sei aber dennoch in der Lage gewesen, komplexe und strukturierte Handlungen vorzunehmen. Dafür spreche der Schusswaffengebrauch und die anschließende Autofahrt. Nach der Tat wollte der Angeklagte über Mexiko und Deutschland in den Iran flüchten, wurde aber am Flughafen München festgenommen.

Die Verteidigung fordert eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und die Unterbringung in einer therapeutischen Einrichtung. Der Angeklagte übernehme "die volle Verantwortung" für die Tat. Er zeige sich selbstkritisch und habe einen großen Änderungswillen, den er auch schon in den zurückliegenden Jahren seit der Tat im Oktober 2018 an den Tag gelegt habe. Die Tat sei als Totschlag zu klassifizieren.

Angeklagter entschuldigt sich bei Angehörigen

Am Ende des Prozesses äußerte sich der Angeklagte persönlich. Er habe dem Opfer, seiner Familie und seinen Freunden großen Schmerz zugefügt. Zunächst auf Englisch, später auch auf Deutsch sagte er: "Ich bin bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte mich ehrlich und aufrichtig entschuldigen."