Rosenheimer Radlwerkstatt - von Ukrainern für Ukrainer

Die Stadt Rosenheim unterstützt das Projekt

Die Fahrradwerkstatt in einem Keller der auffallend rostroten Wohnblöcke in der Finsterwalderstraße ist ein Projekt der Kontaktstelle bürgerliches Engagement und der Sozialen Stadt Rosenheim. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind derzeit rund 380 Geflüchtete aus der Ukraine in Rosenheim untergebracht, davon 105 Menschen in der Luitpoldhalle und rund 20 in einer Asylunterkunft. Nach wie vor sollen so viele wie möglich in Privatwohnungen untergebracht werden.