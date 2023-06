Rikschas, Bäume, VHS-Kurse: Was mit Klimaschutz-Geldern passiert

Elf Bäume für 220.000 Euro

Ein ganz großes Projekt des Mitmachklimas in Bamberg ist die Straßenbepflanzung mit Bäumen. So wurde beschlossen, in der Siemensstraße elf Bäume zu setzen. Sie sind in den Parkbuchten vor vier Hochhäusern geplant. Billig ist die Pflanzaktion nicht. Sie kostet 220.000 Euro. Für die Schaffung solcher neuen Baumstandorte müssten im Vorfeld Boden- und Materialproben genommen und ausgewertet werden. Dazu kommen Beweissicherung, Verkehrssicherung, Bauzaun, Bodenarbeiten, Asphalttrennung, Einfassungen, und die Bäume selbst. Ein Ingenieurbüro hat für jeden einzelnen Baumstandort Kosten in Höhe von 20.000 Euro errechnet.

Die Bürger seien informiert, so Glüsenkamp. "Wir machen keine Befragung. Wir gehen zu den Menschen hin vor Ort, sind im Gespräch mit ihnen." Hier sei der Eindruck entstanden, so Glüsenkamp weiter, dass ungefähr ein Drittel für und ein Drittel gegen die Baumpflanzung seien. Ein Drittel habe keine Meinung dazu. Es gebe in Bamberg aber sogar eine "kleine Initiative" für mehr Bäume in der Stadt. "Und die wünsche sich, dass das Projekt schneller vorangehen soll", so Glüsenkamp gegenüber BR24.

"Es ist der Wunsch von vielen Menschen…Wir haben Straßenzüge ausgewählt, die jetzt nicht in der Innenstadt liegen, sondern im weiteren Umfeld der Innenstadt, wo es weiter auch ausreichend Parkmöglichkeiten geben wird." Jonas Glüsenkamp, Klimareferent, Bürgermeister von Bamberg

Bei einer nicht repräsentativen Befragung der Menschen vor Ort, bekam das BR-Team aber keine einzige positive Rückmeldung zu den Plänen des Klimareferenten. Viele waren völlig überrascht vom Vorhaben. Andere klagten, dass schon jetzt die Parkplätze überbelegt seien, oft werde verkehrswidrig geparkt. Auch die Nebenstraßen seien dicht. Für einen Mietplatz gebe es lange Wartelisten. Ein dort wohnhafter Krankenpfleger erzählt, wie er nach Dienstschluss um 22 Uhr regelmäßig seine Runden dreht, um irgendwo noch ein Plätzchen zu finden. "Manchmal parke ich in der Moosstraße, aber da geht es nur bis 8 Uhr morgens. Also muss ich wieder früh raus und einen neuen Parkplatz suchen." Ein Anwohner in der Ferdinand-Braun-Straße erzählt, wie regelmäßig seine Garageneinfahrt vollgeparkt ist. Und ein weiterer Anwohner, der ebenfalls noch nichts von der Baumaktion in seiner Straße mitbekommen hat, schüttelt den Kopf und zeigt auf die Bäume, die jetzt schon dastehen.

Erst vor kurzem wurde eine Unterschriftenliste der Anwohner durch den Bamberger Bürgerblock an Oberbürgermeister Starke (SPD) übergeben, die sich gegen die Beseitigung weiterer Parkplätze in der Siemensstraße ausspricht. Eine Reaktion gab es bislang nicht.

Weitere Baumpflanzungen geplant

Und die Siemensstraße ist nur eine, in der es demnächst noch grüner werden soll. Im Rahmen des Mitmachklimas sollen weitere 22 Bäume in der Hallstadter Straße gepflanzt werden. Auch die Stadt Bamberg, eher haushaltstechnisch als klamm zu bezeichnen, plant weitere 15 in der Gönnerstraße und unter anderem 23 in der Zollnerstraße.

Das entscheidende sei, dass es Straßenzüge seien, wo es heute überhaupt keine Beschattung gebe, erklärt Glüsenkamp die Standortauswahl. Das sei auch ein soziales Problem, weil beispielsweise ältere Menschen oder auch Familien, wenn sie das Haus verlassen, erst einmal sehr weite Strecken laufen müssten, bis sie überhaupt in den Schatten kämen. Doch die Siemensstraße hat bereits eine Baumbepflanzung und der Hauptsmoorwald ist in unmittelbarer Nähe und fußläufig zu erreichen.

Ganz anders schaut es beim Maxplatz aus. Über das öde Terrain vor dem Rathaus, mitten in der Touristenstadt Bamberg, wird seit Jahren über die Umgestaltung diskutiert. Hier wünschen sich die Menschen seit Jahren Bäume und Schatten, aber leider vergeblich.