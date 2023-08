Bayerns größter Solarpark kurz vor Fertigstellung

Nach Angaben der Energiegenossenschaft EGIS eG handelt es sich um den größten Solarpark im Freistaat und einen der größten in der gesamten Bundesrepublik: der Solarpark in Bundorf im Landkreis Haßberge. Wie die Betreiber berichten sind zwei 82 Tonnen schwere Trafos mit Schwertransportern angeliefert und am neuen Umspannwerk in Kerbfeld installiert worden. Die Energiegenossenschaft will einen Teil der Photovoltaik-Freiflächenanlage künftig als Bürgersolarpark samt Fernwärmeanschluss betreiben.

Rund 230.000 Solarmodule versorgen 40.000 Haushalte

Auf einer Fläche von 125 Hektar sollen dann rund 230.000 Photovoltaikmodule Strom für rechnerisch fast 40.000 Haushalte erzeugen. So sollen jährlich rund 90.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Laut Betreiber basiere der Solarpark auf einem deutschlandweit einzigartigen Konzept: Er liefere nicht nur erneuerbare Energie für die Stromversorgung, sondern auch für Fernwärme und E-Ladesäulen in Bundorf. Seit Mai 2023 laufen laut der EGIS eG Bauarbeiten für ein Fernwärmesystem, das direkt an den Solarpark angeschlossen ist.

Strom fürs Fernwärmenetz

Das System soll Wärme für bislang 20 Bundorfer Haushalte, für die kommunalen Gebäude sowie für das Bürgerhaus und für den Kindergarten liefern. Das 1,6 Kilometer lange Fernwärmenetz werde fast ausschließlich durch den Photovoltaik-Park in Kombination mit einer Wärmepumpe gespeist. Geplant sei zudem ein großer Warmwasserspeicher, um Wärme auch für sonnenarme Zeiten vorrätig zu halten, heißt es. Laut EGIS könnten weitere Haushalte an die Fernwärmeleitung angeschlossen werden. Der Solarpark soll Ende September eingeweiht werden.